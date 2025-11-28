GRIPE
Recomiendan el uso de mascarillas en centros sanitarios

El mercadillo de Nuevo Futuro, hasta el domingo 30 de noviembre el la Fundación Valentín de Madariaga

El mercado de Navidad de Nuevo Futuro abre sus puerta cumpliendo diez años de solidaridad y apoyo par ayudar a su labor social con menores privados de un ambiente familiar

El mercadillo de Nuevo Futuro, hasta el domingo 30 de noviembre el la Fundación Valentín de Madariaga

La Fundación Valentín de Madariaga acoge desde hoy hasta el domingo 30 de noviembre la décima edición del Mercado de Navidad organizado por la asociación Nuevo Futuro Sevilla, en el que cerca de 40 empresas y negocios participan exponiendo sus productos y artículos aprovechando la cercanía de las compras navideñas, y colaborar así con la labor de Nuevo Futuro con menores privados de un hogar y en riesgo de exclusión.

También te puede interesar

Lo último

stats