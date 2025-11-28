El mercado de Navidad de Nuevo Futuro abre sus puerta cumpliendo diez años de solidaridad y apoyo par ayudar a su labor social con menores privados de un ambiente familiar

La Fundación Valentín de Madariaga acoge desde hoy hasta el domingo 30 de noviembre la décima edición del Mercado de Navidad organizado por la asociación Nuevo Futuro Sevilla, en el que cerca de 40 empresas y negocios participan exponiendo sus productos y artículos aprovechando la cercanía de las compras navideñas, y colaborar así con la labor de Nuevo Futuro con menores privados de un hogar y en riesgo de exclusión.