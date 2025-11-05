El Museo recupera el Stabat Mater, una composición que no se hacía desde el año 1921
Ángel Casal, hermano mayor, cuenta los detalles de la salida extraordinaria con motivo del 450 aniversario
El Museo conmemora su 450 aniversario en una estampa del siglo XIX: "Es un regalo de Dios"
El Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas se muestran en un Stabat Mater en una composición catequética que la corporación define como “una forma de oración y de memoria" con motivo del 450 aniversario de la corporación del Lunes Santo.