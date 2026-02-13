La operación policial en la que se ha desarticulado una banda que operaba en el Guadalquivir.

La organización operaba con grandes cantidades de hachís y utilizaba una parcela de La Algaba para ocultar la droga

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla a un grupo criminal dedicado al transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, que habrían sido introducidas por el río Guadalquivir, interviniendo además cerca de una tonelada de hachís durante las siete entradas y registros llevadas a cabo.

La investigación de la denominada operación Forest se inició a finales del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que, al parecer, se podría estar traficando con grandes cantidades de hachis, que habría sido introducido por el río Guadalquivir, en una parcela ubicada en el municipio de La Algaba.

Una vez los agentes llevaron a cabo las diligencias de investigación pertinentes, que dieron lugar a la comprobación de los hechos, se autorizó una primera entrada y registro en la parcela objeto de la investigación, donde como resultado de la operación, la Policía intervino cerca de media tonelada de hachís y una furgoneta que figuraba como sustraída.