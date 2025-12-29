El Orfeón de Sevilla afronta sus últimos ensayos antes de su primer concierto, previsto para enero, con más de 300 voces unidas en un proyecto coral que ha superado todas las previsiones iniciales. Dirigido por María Elena Gauna, el Orfeón comenzó a gestarse durante el verano, cuando cerca de 600 personas mostraron su interés y fue necesario realizar audiciones para conformar el grupo definitivo. Desde septiembre, los coralistas ensayan de manera regular en espacios cedidos, como el Instituto Politécnico, mientras el proyecto continúa consolidándose.

El repertorio elegido para este estreno combina gospel y jazz, con obras como la Misa Jazz de Bob Chilcott, junto a clásicos del género. El concierto contará además con músicos y cantantes invitados de reconocido prestigio, así como con solistas del propio Orfeón. Más allá de lo musical, el proyecto destaca por su carácter participativo y por la diversidad de perfiles de sus integrantes, convirtiéndose en un espacio de encuentro y convivencia a través del canto colectivo.