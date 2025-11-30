Un concierto de góspel, un taller de coctelería, un menú de gala... así agitará el hotel Only You la Navidad

Tras su apertura el pasado 2024, el hotel Only You Sevilla está destacando por la proliferación de eventos disfrutones tanto para los huéspedes como para los sevillanos. Y con la llegada de la Navidad no va a ser menos. El espíritu navideño comenzará este martes 2 de diciembre con un taller de coctelería navideña en Only YOU Atelier, donde se podrán aprender desde las recetas más clásicas hasta combinaciones más innovadoras para disfrutar de la coctelería en su máxima expresión. Además, los asistentes durante el taller podrán disfrutar de una tapa para acompañar a uno de los cócteles que preparen y así vivir una experiencia completa. Para asistir al taller de coctelería es imprescindible la reserva previa en este enlace.

El 11 de diciembre tendrá lugar un Jazz & Stars Christmas Edition, en el que dejarse llevar por el jazz y disfrutar de una experiencia que combina buena música, tapas y un ambiente único. El plan perfecto para aquellos que buscan desconectar y dejarse envolver por el ritmo del swing, que pueden reservar sus entradas a través aquí.

Y el 21 de diciembre, el establecimiento cercano a la estación de Santa Justa también celebrará un concierto de góspel del grupo Verso Libre Gospel Band. Formado por más de diez voces y una banda de músicos profesionales, este grupo interpretará clásicos del góspel, el soul y el R&B. Su repertorio incluirá temas como Oh Happy Day, Hallelujah o Somebody to Love, junto a versiones actuales como This is Me o El ciclo de la vida, traducidas por primera vez al español.

La reserva de entradas podrá hacerse a través de la página web del hotel aquí. Para los amantes del tardeo, Only YOU Hotel Sevilla propone varias fechas –los días 13, 14, 19 y 20 de diciembre– para disfrutar de sus Tardeos Navideños, en los que vivir la magia de estas fechas con música en vivo y cócteles de autor. Además, el hotel se convertirá en el punto de encuentro perfecto para vivir la la Tardebuena con un ambiente único.

En cuanto a la propuesta gastronómica, para Navidad se ofrecen varias opciones de menús en diferentes formatos que permiten diseñar la experiencia a la medida y los gustos de cada grupo. Para despedir el 2025 y dar la bienvenida al año nuevo, Only YOU Hotel Sevilla ofrece una de las propuestas más completas de la ciudad. La noche comienza con un cóctel previo donde no faltan eljamón ibérico de bellota o el tartar de atún rojo de almadraba, seguido de un exclusivo menú de gala con platos como royal templada de boletus, falso ravioli de gamba alistada de Huelva, avellanas, espárrago blanco a la brasa y espuma de Parmigiano Reggiano o tournedó de retinto Rossini con trufa y postres firmados por el pastelero Manu Jara.

Además, se incluyen alternativas para todos: un menú vegetariano con propuestas creativas como corazones de alcachofa a la brasa con cremoso de castañas, y un menú infantil con platos pensados especialmente para los más pequeños, todo acompañado de música en vivo y ambiente festivo. Una experiencia que también se puede reservar en un paquete que incluye alojamiento.