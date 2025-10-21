Formalizar una pareja de hecho en España ya no solo supone un reconocimiento legal de la relación, sino también beneficios laborales. La normativa otorga a los trabajadores 15 días naturales de permiso retribuido, igual que en el caso del matrimonio, tras la inscripción oficial en el registro de parejas de hecho. Para disfrutarlo, es necesario notificarlo a la empresa y presentar la documentación acreditativa. Este avance refuerza la equiparación entre ambos modelos de convivencia y reconoce la diversidad familiar en el ámbito laboral español.