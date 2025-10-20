El Colegio de las Irlandesas de Loreto, en Sevilla, ha denunciado un “linchamiento en redes sociales” tras el fallecimiento de Sandra Peña, una alumna de 14 años que se suicidó después de sufrir presuntamente acoso escolar. Según ha comunicado este lunes la dirección del centro, la situación ha derivado en pintadas y mensajes violentos contra sus responsables, poniendo en riesgo la convivencia en esta comunidad educativa concertada.

El equipo directivo ha lamentado en un nuevo comunicado que los exteriores del recinto amanecieran con pintadas dirigidas contra miembros del colegio, mientras las redes sociales se llenan de comentarios “de enorme dureza” hacia el profesorado y la institución. “Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. Toda la comunidad educativa de nuestro colegio acompaña a su familia en el dolor profundo por el que está atravesando”, señala el texto difundido por el centro.