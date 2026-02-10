Este martes 10 de febrero se prevén importantes complicaciones de tráfico en distintas carreteras de la provincia, en los accesos a Sevilla y en varias avenidas del interior de la ciudad.

La movilización, convocada por organizaciones agrarias en protesta contra la PAC y el acuerdo con Mercosur, no contempla cortes de carretera, pero sí marchas lentas de numerosos tractores, lo que provocará retenciones importantes en plena hora punta. Las caravanas de tractores saldrán desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Salteras, Carmona y Los Palacios y Villafranca. Las carreteras que se verán más afectadas son la AP-4, la A-66 y la A-4. Ojo a los accesos a Sevilla desde esas vías.

La llegada de las columnas de tractores a la Plaza de España está prevista en torno a las once de la mañana, con concentración hasta las tres de la tarde. Se recomienda evitar estas zonas y planificar rutas alternativas.