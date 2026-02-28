El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido en el Palacio de San Telmo a los galardonados con la Medalla de Andalucía y a los Hijos Predilectos de la comunidad, en un acto cargado de reconocimiento. La cita ha servido para poner en valor la trayectoria, el talento y la contribución de personas y entidades que representan lo mejor de la sociedad andaluza.

Durante el encuentro, se ha destacado su compromiso, esfuerzo y capacidad para proyectar el nombre de Andalucía dentro y fuera de la región, en una jornada institucional marcada por el orgullo y el agradecimiento colectivo que ha servido de antesala de la gala de este sábado 28-F.