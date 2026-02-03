DIRECTO
Alerta por lluvias en Andalucía | Estas son las horas más críticas de la borrasca Leonardo

La Fiscalía de París registra las oficinas de X en Francia y cita a Elon Musk a declarar

Investiga tanto la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos como la difusión de mensajes ilegales y el uso de la IA Grok para crear deepfakes sexuales

Registran la sede de X en Francia y citan a Elon Musk para ser interrogado

La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de París ha registrado las oficinas de X (Twitter) en Francia junto a la unidad de ciberdelincuencia de la Policía gala y Europol en el marco de una investigación abierta en enero del año pasado sobre la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos.

Después se amplió para abordar la difusión de contenidos ilegales y la creación de deepfakes sexuales con Grok.

Además, ha citado a declarar el 20 de abril tanto a Elon Musk, propietario de X, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yicarino.

