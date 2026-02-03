La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía de París ha registrado las oficinas de X (Twitter) en Francia junto a la unidad de ciberdelincuencia de la Policía gala y Europol en el marco de una investigación abierta en enero del año pasado sobre la posible manipulación del algoritmo de la red social para favorecer determinados contenidos.

Después se amplió para abordar la difusión de contenidos ilegales y la creación de deepfakes sexuales con Grok.

Además, ha citado a declarar el 20 de abril tanto a Elon Musk, propietario de X, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yicarino.