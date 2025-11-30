Restinga lleva años componiendo en su habitación "con el Ableton, la guitarra y un synth", un proceso que define como "muy de ensayo-error". Tras iniciarse como DJ en Sevilla, reconoce que "es más fácil enfrentarte al público con canciones ajenas", pero su proyecto personal fue tomando forma hasta desembocar en Free Baby, un disco donde ha "tirado mucho de la nostalgia y de la infancia".

Su música mezcla ritmos árabes, electrónica, funk carioca y pop, una fusión que surge de probar hasta que "realmente enganchen bien los ritmos". Sobre su identidad artística, lo tiene claro: "No me quería poner mi nombre real, pensé en la playa y salió esto". En el directo apuesta por una propuesta más instrumental, recordando que "vengo de tocar la guitarra en un grupo de metal".