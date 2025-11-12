Los Reyes de España han asistido junto al presidente de China y su esposa a un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) que supondrá el debut de esta formación en China y en el que la música española será la protagonista, con obras de Manuel de Falla o Amadeo Vives, entre otros.

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por el presidente chino, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, han sido testigos de excepción este miércoles del primer concierto que ha ofrecido en Pekín la Orquesta Titular del Teatro Real en el marco de la visita de Estado que están realizando. Para concluir una jornada de encuentros institucionales seguida de una cena de gala, los cuatro han acudido al Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín para asistir al que ha sido el concierto debut de la orquesta en China.