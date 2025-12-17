El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha defendido este martes su inocencia durante su comparecencia ante la denominada comisión Koldo del Senado, en la que ha denunciado ser víctima de una “persecución propia de la Inquisición”. “Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar”, ha proclamado el dirigente socialista al inicio de su intervención. Cerdán ha pedido además a los miembros de la comisión que investiguen las “manipulaciones y ediciones” de los audios grabados por el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre, con el objetivo de esclarecer si, en sus palabras, ha sido víctima de las ‘cloacas’ del Estado.

Esta ha sido la segunda comparecencia de Cerdán ante el Senado. El Partido Popular le citó de nuevo poco después de que saliera de prisión el pasado 19 de noviembre, tras haber permanecido cinco meses encarcelado. En su declaración, el exdirigente socialista ha reiterado su rechazo a las acusaciones que se le atribuyen y ha insistido en que su actuación “siempre fue honesta y transparente”. El tono de su intervención ha estado marcado por las críticas a la investigación y por la defensa de su reputación política. Cerdán ha subrayado que su paso por prisión ha sido una experiencia “durísima”, pero que confía en que “la verdad se impondrá” cuando se analicen los hechos con rigor. Por otra parte, ha apelado a los grupos parlamentarios a centrarse en esclarecer la verdad y no en “buscar titulares”, advirtiendo que los procedimientos judiciales y mediáticos no pueden convertirse, según él, en “instrumentos de destrucción personal”.