El futbolista y ahora cantante Sergio Ramos presentó en exclusiva su faceta musical en una entrevista cargada de confesiones. El jugador del Rayados de Monterrey explicó que su proyecto artístico “no es un capricho”, sino una pasión que lo acompaña desde hace más de una década. Su primera canción, “Cibeles”, es un homenaje al Real Madrid, club donde vivió sus mayores éxitos. A sus 39 años, Ramos sueña con llenar el Santiago Bernabéu con su música y prepara nuevas colaboraciones, entre ellas una con el mexicano Carín León. Una charla íntima sobre fútbol, disciplina y sueños cumplidos.