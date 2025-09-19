Sevilla se suma a la celebración internacional con un rincón en la calle Sierpes donde Italia y Andalucía se encuentran alrededor de la mesa

El aperitivo italiano nació en el siglo XVIII con la llegada del vermú en Turín y hoy mueve miles de millones de euros al año en el país transalpino. Se trata de un ritual que va mucho más allá de la bebida: es un momento de relax, de encuentro, acompañado de tablas, normalmente con productos fríos, llamadas taglieri, que incluyen quesos, chacinas, panes artesanos o aceitunas. En Italia, este hábito incluso se convierte en apericena, una cena ligera que prolonga el momento de socialización.