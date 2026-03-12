Mediados de marzo y en Sevilla ya han comenzado las pruebas de instalación de los toldos que este verano cubrirán 30 calles del centro histórico y el Puente de San Telmo. Este año, el montaje llega antes de lo habitual, adelantándose al menos un mes respecto al año pasado y mucho antes de los instalados en la avenida, que en 2025 empezaron a colocarse nada menos que el 25 de agosto.

El Ayuntamiento destina más de 1,7 millones de euros a este proyecto, que por primera vez incorpora calles como Alfonso XII y José Gestoso, en el tramo entre Calle Orfila y la Plaza de la Encarnación, además de la ya habitual Calle Córdoba. Como siempre, se trata de un entoldado efímero, que se instala en primavera y se retira al inicio del otoño. “Sevilla contará con nuevas zonas de sombra para mitigar las altas temperaturas que tenemos en la ciudad durante los meses de verano y así hacer más llevadero el recorrido por las calles del centro a sevillanos y visitantes”, señala Juan de la Rosa. Cada año, este sistema transforma las calles del centro, convirtiéndolas en espacios más frescos y agradables para quienes pasean, compran o visitan la ciudad durante los meses de calor.

Diario de Sevilla avanzó en el mes de diciembre que el Ayuntamiento de Sevilla ya había comenzado a preparar el póximo sistema de entoldado que cubrirá las principales calles del casco histórico entre 2026 y 2029, tras la publicación del pliego de licitación por parte de la Gerencia de Urbanismo. El contrato, que acababa de salir a concurso, busca seleccionar a una empresa especializada que se hará cargo de la fabricación, instalación y posterior desmontaje de los toldos que darán sombra al Centro durante los próximos cuatro veranos.