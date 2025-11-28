Sevilla vive el ambiente prenavideño con filas para la Lotería
Compradores de toda España llenan la capital hispalense en busca de su décimo de Navidad
Un décimo enmarcado de hace 30 años protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025
Las calles del centro de Sevilla comienzan a llenarse de largas colas en torno a sus administraciones. Compradores de toda España se acercan con la ilusión de conseguir un décimo, algunos con números que repiten cada año y otros confiando en la suerte del azar. Entre risas y conversaciones, los desconocidos intercambian comentarios, se aconsejan sobre los números y hasta se crean amistades. La variedad de historias refleja que ha pasado de ser solo un sorteo a una tradición que une. Para muchos, más que el premio, lo que cuenta es la ilusión compartida.