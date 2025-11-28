Las calles del centro de Sevilla comienzan a llenarse de largas colas en torno a sus administraciones. Compradores de toda España se acercan con la ilusión de conseguir un décimo, algunos con números que repiten cada año y otros confiando en la suerte del azar. Entre risas y conversaciones, los desconocidos intercambian comentarios, se aconsejan sobre los números y hasta se crean amistades. La variedad de historias refleja que ha pasado de ser solo un sorteo a una tradición que une. Para muchos, más que el premio, lo que cuenta es la ilusión compartida.