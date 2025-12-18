"Si me tocara la lotería ayudaría a mis hijos": así imaginan los vecinos el premio del Gordo
La pregunta sobre el Gordo revela más historias de vida que ambiciones desmedidas entre quienes se atreven a imaginar la suerte
Ante la posibilidad de que la lotería cambie sus vidas, las respuestas suenan contenidas y reales. Ayudar a los hijos, repartir entre hermanos o seguir trabajando aparecen antes que los lujos. Para algunos, el mayor premio sería viajar por primera vez tras toda una vida de trabajo. Un jubilado lo resume con claridad: ahora empieza a disfrutar del tiempo libre. Otros desconfían de la suerte y prefieren no imaginar demasiado, aunque terminan dibujando pequeños planes. Incluso hay quien sueña con una casa modesta, eso sí, con un ático pensado para su perro.