Ante la posibilidad de que la lotería cambie sus vidas, las respuestas suenan contenidas y reales. Ayudar a los hijos, repartir entre hermanos o seguir trabajando aparecen antes que los lujos. Para algunos, el mayor premio sería viajar por primera vez tras toda una vida de trabajo. Un jubilado lo resume con claridad: ahora empieza a disfrutar del tiempo libre. Otros desconfían de la suerte y prefieren no imaginar demasiado, aunque terminan dibujando pequeños planes. Incluso hay quien sueña con una casa modesta, eso sí, con un ático pensado para su perro.