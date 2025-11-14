Así suena CUDO: la carta de presentación con la que Q2 quiere conquistar España

Q2 invitó a todos sus amigos más cercanos a la presentación de su disco debut CUDO

El sevillano Q2 celebró la presentación de su álbum debut, CUDO, con un evento íntimo y energético que reunió a seguidores, amigos, colaboradores y figuras destacadas de la escena musical y digital. Nervioso pero ilusionado, el artista aseguró que este trabajo es “un sueño hecho realidad” y recalcó el papel fundamental de su equipo en todo el proceso creativo.

CUDO es un proyecto versátil que combina ritmos urbanos, pop y sonidos orgánicos, reflejando la evolución personal de Q2 desde su infancia hasta la madurez artística. El cantante confesó que “Mi Canción” es su gran apuesta del álbum, aunque reconoce que cada tema tiene un valor especial.

La noche también sirvió para estrenar su nuevo formato de directo con banda completa, una propuesta más potente y ambiciosa. Influencers como Nacho Pla y artistas como Daniel Oviedo (Gemeliers) destacaron el carisma del joven músico y su creciente conexión con el público.