Carolina Rojas será la encargada de mostrarnos las tapas más emblemáticas de Sevilla

Diario de Sevilla da la bienvenida a diciembre con una propuesta tan original como sabrosa: un Calendario de Adviento dedicado a las tapas sevillanas. A lo largo de 24 días, el periódico abrirá cada mañana una "ventanita" para descubrir una tapa icónica y el bar donde la preparan con auténtica maestría.

Entre las tapas seleccionadas aparecen imprescindibles como las croquetas de jamón, el montaito de pringá o las espinacas con garbanzos, junto a otros clásicos que forman parte del imaginario culinario sevillano. Cada publicación irá acompañada de una breve historia del bar protagonista y de su vínculo con la cocina local.

Con este Calendario de Adviento, Diario de Sevilla invita a los lectores a disfrutar diciembre bocado a bocado y a redescubrir la esencia del tapeo.