El tranvía de Sevilla se detiene por una avería informática

El Ayuntamiento atribuye el parón a una “rotura de la fibra” en comunicaciones y señalización. Dos trenes fueron remolcados al Prado y Tussam activó protocolo a las 11:45

Una avería informática afecta al tranvía de Sevilla desde primera hora de este martes

El tranvía parado en el Archivo de Indias antes de activar el protocolo de emergencia / José Ángel García

El tranvía de Sevilla ha sufrido una avería desde las 9:40 de este martes 3 de febrero, un fallo que obligó a cortar el servicio. La incidencia se ha producido por un problema que afectó al funcionamiento habitual del sistema, según la información recabada por este periódico.

