El tranvía parado en el Archivo de Indias antes de activar el protocolo de emergencia

El tranvía de Sevilla ha sufrido una avería desde las 9:40 de este martes 3 de febrero, un fallo que obligó a cortar el servicio. La incidencia se ha producido por un problema que afectó al funcionamiento habitual del sistema, según la información recabada por este periódico.