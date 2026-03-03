El tranvía de Sevilla se detiene por una avería informática
El Ayuntamiento atribuye el parón a una “rotura de la fibra” en comunicaciones y señalización. Dos trenes fueron remolcados al Prado y Tussam activó protocolo a las 11:45
El tranvía de Sevilla ha sufrido una avería desde las 9:40 de este martes 3 de febrero, un fallo que obligó a cortar el servicio. La incidencia se ha producido por un problema que afectó al funcionamiento habitual del sistema, según la información recabada por este periódico.