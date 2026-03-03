Una avería informática afecta al tranvía de Sevilla desde primera hora de este martes

El tranvía parado en el Archivo de Indias antes de activar el protocolo de emergencia

El tranvía de Sevilla ha sufrido una avería desde las 9:40 de este martes 3 de febrero, un fallo que obligó a cortar el servicio.

El Ayuntamiento ha respondido a este periódico que "hay una incidencia (rotura de la fibra) en el sistema de comunicaciones y señalización en todo el recorrido. Se está trabajando para solucionarlo y que pueda prestarse el servicio lo antes posible".

Dos trenes se quedaron parados en las vías por un problema del sistema informático y han tenido que ser remolcados hasta las cocheras del Prado.

Tussam ha activado un protocolo de emergencia que supone que circula un tren en cada sentido. La activación de este protocolo se ha producido a las 11:45 de esta mañana.