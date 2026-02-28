El 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, pone el foco en los más de tres millones de personas que en España esperan un diagnóstico o un tratamiento. Victoria y Darío tienen patologías ultrarraras y sus familias impulsan la investigación ante la falta de respuestas; Rocío, en cambio, sigue sin un diagnóstico global. Tres historias unidas por la misma batalla: acortar la espera y convertir la incertidumbre en oportunidades.