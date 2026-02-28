Tres familias ponen voz a las enfermedades raras en Sevilla
El 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, pone el foco en los más de tres millones de personas que en España esperan un diagnóstico o un tratamiento. Victoria y Darío tienen patologías ultrarraras y sus familias impulsan la investigación ante la falta de respuestas; Rocío, en cambio, sigue sin un diagnóstico global. Tres historias unidas por la misma batalla: acortar la espera y convertir la incertidumbre en oportunidades.