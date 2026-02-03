La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este martes en varios puntos de Andalucía para colaborar con los servicios de emergencia en las tareas para paliar los efectos del temporal que azota la comunidad. Según ha informado la UME en su cuenta de la red social X, se han movilizado unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME, ubicado en Morón (Sevilla), y llevarán a cabo tareas de contención de balsas mineras y rescate acuático y terrestre.

El Ministerio de Defensa ha usado la citada red social para alabar la disposición de la UME para ayudar "a quien la necesita en cualquier emergencial". "Una vez más, ayuda en Andalucía, en esta ocasión ante la alerta por las intensas lluvias", ha agregado.

La Junta de Andalucía había pedido al Gobierno la preactivación de la UME para la eventual contención de balsas mineras y posibles rescates acuáticos y terrestres, una medida enmarcada en el nivel 2 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, dada la situación meteorológica e hidrológica que se plantea para los próximos días.

Dentro de esta medida, la UME se ha desplegado en las provincias de Cádiz, Huelva y Granada tras la solicitud por parte de la Junta a la delegación del Gobierno y la declaración por parte de la Junta de Andalucía de situación operativa 2 del Plan de Emergencias en la comunidad por riesgo de inundaciones