El Ayuntamiento de Lora del Río ha activado un amplio dispositivo preventivo que incluye la información directa a los vecinos de las zonas con riesgo de inundación para que protejan sus enseres, el reparto de vallas y rasillones en viviendas vulnerables, la firma del decreto de emergencia y la activación del servicio 112. Además, se ha habilitado el Pabellón Pedro Toro para un posible realojo de vecinos, se ha reforzado el sistema de bombeo con equipos industriales de gran caudal, se ha activado la Unidad de Ambulancias para el traslado de personas dependientes y se mantiene un seguimiento constante del nivel del Guadalquivir para responder de forma inmediata ante cualquier incidencia.