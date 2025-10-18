El doctor Víctor Sánchez-Margalet, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y médico del Hospital Virgen Macarena, ha sido incluido en la Lista Stanford de los científicos más influyentes del mundo. En una entrevista con Diario de Sevilla, el investigador explicó que este reconocimiento refleja una trayectoria consolidada de muchos años basada en publicaciones, citas y trabajo constante, más que un logro de un año o dos.

Sánchez-Margalet señaló que ha logrado equilibrar investigación, docencia y asistencia clínica trabajando desde el laboratorio, donde puede combinar ambas facetas. Destacó también la importancia de la colaboración con oncología, buscando biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas, y cómo la investigación traslacional permite unir ciencia y práctica clínica.

Finalmente, indicó que su motivación diaria proviene de la vocación, la satisfacción de hacer lo que siempre le ha apasionado y la posibilidad de formar nuevas generaciones de científicos.