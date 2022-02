Kiko Rivera reniega de su hermana y luego pide perdón

La relación entre Kiko Rivera y su hermana Isa está completamente rota. El dj ha reaparecido con unas polémicas declaraciones que han salpicado de manera directa a su hermana. Las palabras de Kiko Rivera han dejado en una situación delicada a Isa, ya que asegura que la interceptó en Cantora cuando ella pretendía quitarse la vida. Un posible intento de suicidio que no había salido a la luz y que ahora destapa en una entrevista que ha concedido a la revista Lecturas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Rivera (@riverakiko)

El desahogo del dj pone en evidencia el deterioro que ha sufrido la relación de los hermanos Pantoja a lo largo de los últimos meses, sobre todo desde que Kiko Rivera aireará con todo tipo de detalles los problemas que mantenía con su madre por la herencia de Paquirri. Sin duda, el terrible episodio narrado por Kiko Rivera marcará un antes y un después en una relación inexistente que no tiene visos de mejora.

Kiko Rivera, que ha pasado las Navidades junto a Irene Rosales y sus hijos, ha dado por finalizada la relación con su hermana Isa narrando un suceso desconocido que habría ocurrido en Cantora. “Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas”, ha contado el dj sobre lo acontecido en la conocida finca de Isabel Pantoja. El exconcursante de GH VIP ha afirmado que ha decidido destapar el suceso porque está harto de recibir críticas por sus reacciones y comportamientos. El menor de los hermanos Rivera ha sentenciado a Chabelita reconociendo públicamente que “no la considera su hermana y que no quiere saber más de ella”.

El marido de Irene Rosales ha manifestado que no tiene nada que perder y que su única intención es que se conozca toda la verdad sobre su familia, de la que no pretende tapar más asuntos. Incluso se atrevió a ofrecer más detalles del intento de suicidio. “Mi madre me llamó porque mi hermana estaba en el cuarto de baño intentando cortarse las venas”, dejando claro que tuvo que ser él quien intermediara con su hermana para que desistiera de sus verdaderas intenciones.

El testimonio de Kiko Rivera ha vuelto a tambalear los ya de por sí frágiles cimientos de la familia Pantoja. El dj, sin ánimo conciliador, ha pasado al ataque tomando la decisión de renegar de Isa Pantoja y desvelar todos los trapos sucios de la familia.

Dos días después de soltar la bomba, el dj ha emitido un comunicado en Instagram, responsabilizando a la revista Lecturas de la dureza de las palabras vertidas hacia su hermana. Kiko Rivera ha afirmado que "en algún momento cuando me dejen explicaré cómo es esa entrevista, porque la manera en la que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar. Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos. Se han dicho cosas sobre mi muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador, insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer".

Aunque el dj no se ha retractado de manera rotunda de sus polémicas declaraciones sí ha querido pedir perdón. "Sin más quiero pedir disculpas a toda la gente que me quiere y que me sigue, sé que muchos de ellos están sufriendo. Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras, pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación", concluye.

Posteriormente, el hijo de Isabel Pantoja ha entrado vía telefónica en Sálvame para matizar sus polémicas declaraciones y asegurar que ya ha pedido perdón a su hermana, volviendo a culpabilizar a la revista por lo que él considera un enfoque inadecuado de sus palabras.

En medio de todo esto se encuentra Irene Rosales, la mujer de Kiko, que aunque no se ha pronunciado públicamente sobre la guerra de los hermanos, estaría al lado de su esposo. Pese a ello, desde su círculo cercano apuntan a que no está atravesando su mejor momento. La modelo estaría abatida porque le ha pillado por sorpresa las palabras de resentimiento de Kiko hacia Isa, con la que mantiene una relación muy estrecha e incluso sus hijas van juntas al colegio.

Por su parte, Chabelita ha quedado completamente noqueada con las duras acusaciones de Kiko Rivera. Asegura que va a consultar con sus abogados la posibilidad de interponer una demanda contra su hermano y la revista, y queda por ver si acepta las disculpas de su hermano. Continuará...