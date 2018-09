Si Rocío levantara la cabeza

Hoy hubiera cumplido 74 años Rocío Jurado, quien revolucionó el mundo de la copla y la canción española en los años en los que esos géneros eran 'trending topic' a diario en la televisión y en la radio.

Hija de un zapatero y de una ama de casa triunfó desde muy pequeña en el mundo de la canción. Tanto es así, que la llegaron a llamar La niña de los premios, ya que ganaba todos los premios de las emisoras de radio en los cuales participaba.

Vendió más de 30 millones de discos, recibió 150 discos de oro y 63 de platino.

Pronto se hizo un hueco entre las grandes de la copla y consiguió revitalizar el género con un estilo moderno y sofisticado.

Rocío Jurado cambió la bata de cola por trajes de firma y consiguió darle un aire fresco al mundo de la canción española.

Uno de los acontecimientos más emblemáticos ocurrió durante la Expo 92, con el espectáculo Azabache.

Rocío Jurado, Juanita Reina, Imperio Argentina, Nati Mistral y María Vidal estrenaron el espectáculo musical más importante de la Muestra Universal. Todas al unísono, en el musical que rendía homenaje a las raíces más profundas de la copla española. Azabache se realizó en el Auditorio de la Cartuja que unos años después llevaría el nombre de Rocío Jurado.

Además, Rocío amplió su repertorio y de la mano de Manuel Alejandro y José Luis Perales, sobre todo, dio el salto a la categoría de estrella internacional al inclinarse por un repertorio melódico de balada romántica. Como una ola, Señora, Como yo te amo, Ese hombre, Se nos rompió el amor o Pueblo mío son solo algunos de sus grandes éxitos en este sentido.

El cine también reclamó su presencia; en la década de los sesenta protagonizó tres películas (Los guerrilleros, En Andalucía nació mi amor y Proceso a una estrella) y en la de los ochenta volvió para intervenir en El amor brujo (1986) y Sevillanas (1992).

Vida social

Su primer amor fue el boxeador de éxito, Pedro Carrasco. Su romance y posterior boda se convirtió en uno de los eventos sociales más destacados de la época. Un año después, nacía la esperada, Rocío Carrasco. Tras su divorcio en julio de 1989, y después de obtener la nulidad matrimonial, Rocío Jurado se casó con el torero José Ortega Cano el 17 de febrero de 1995 en la finca de su propiedad Dehesa Yerbabuena, ante más de 2.300 invitados. A finales de 1999, la pareja adoptó dos niños colombianos, José Fernando y Gloria Camila.

Han pasado doce años desde su muerte, y los escándalos, los enfrentamientos y las polémicas han roto la familia que ella tanto quería. Rocío Carrasco no se habla con el resto del clan. Una vez fallecida la artista y repartida la herencia, no ha vuelto a tener apenas contacto con el resto de tíos, primos o hermanos. Amador, el hermano y fiel escudero, se separó de su mujer y vive como puede intentando seguir sacando provecho de su hermana.

Y aún peores han sido los sucesos acaecidos al resto de su familia. El 28 de mayo de 2011, José Ortega Cano provocó un accidente de coche que terminó con la vida del otro conductor, Carlos Parra. El diestro fue condenado a dos años y medio de cárcel. El hijo que ambos compartían no sale de una para entrar en otra. Ya ha pisado en varias ocasiones la cárcel y varios centros de desintoxicación. Por su parte, su hija, Gloria Camila, aunque no tenga los mismos problemas que su hermano, no mantiene una relación familiar estable y no trata con su hermana mayor Rocío Carrasco.

Apenas una década después, no queda nada del clan familiar Jurado, que tanto le costó mantener.