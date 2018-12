Biquini, flores y mitin para Cristina Pedroche

Un biquini de flores, rosas, blancas y verde. Como salida de un anuncio de champú o un reclamo hawaiano, Cristina Pedroche descubrió tras su flor de vidrio reciclado un dos piezas floreado entre tules surgido de la clonación de 1999 de Yves Saint Laurent, con Laetita Casta (foto de abajo). Ahí jugaba con ventaja Josie, el gurú que desviste a la de Vallecas que para despedir el año en esta ocasión eligió a la firma Tot-Hom, con mensaje reivindicativo "desde los pies", con más cristal recuperado en los zapatos.

Chicote (presentado como Chiquete en los informativos por Esther Vaquero) se limitaba con su esmoquin y papel pasivo, con su tupé, a la admiración de su pareja por tercer año. La de Zapeando sabía de su rato de gloria anual largó un mitin entre el reciclaje, el feminismo y la reclamación y el recuerdo a Laura Luelmo antes de su autodescubrimiento tras la capa rosada.

En esta ocasión también había revuelta, campanadas para Canarias desde Madrid y al dúo se le sumó Brays Efe, Paquita Salas, mientras Pedroche se cambiaba de desvestido por un modelo esmeraldas con apliques con espíritu de La Sirenita.

Y en La 1, como si el tiempo no pasara realmente ante una descafeinada Puerta del Sol, Anne Igartiburu, de rojo pomposo en tonalidad y formas, acompañada de un Roberto Leal en subida, muy bien, colocado en su rol y corrección aunque no hacía falta su salida a escape hacia una gala grabada desde hace semanas.

Mediaset, en Telecinco y Cuatro, optaba esta medianoche por no entrar de frente a su competencia directa y Lara Álvarez se decantaba por una chaqueta formal y pantalón, despistando al personal y rompiendo esquemas. La de Supervivientes se acompañaba de Jesús Calleja también de esmoquin rodeados por las fuerzas vivas y benefactores del anegado pueblo mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar. En una noche con bastante frío, Mediaset reclamó su compromiso social. Una manera de escapar de sus propios convencionalismos.

En La Sexta, que no podía jugar ante la piel de la cadena principal de Atresmedia, Cristina Pardo arriesgaba algo más que el año pasado y la de Marinaleda lucía de negro con generosas hombreras y transparencias en la falda con un porte tipo Matrix. Iñaki López, a juego, digno de emular a Kiko Ledgard con el Un, dos, tres de los 70.

Y en Canal Sur el expresivo Fernando de la Guardia, también de esmoquin y pajarita, se deshacía en el publirreportaje granadino con la provincia más olvidada por la autonómica y con una animada plaza del Carmen, con Eva Ruiz, también de rojo Igartiburu con transparencias, modo 2017 (foto de abajo)

Las uvas también se tomaban en Canal Sur Radio desde Nueva York. Una decisión que solo se puede entender como una excursión encubierta antes de que algunos se vean cesados en unas semanas.