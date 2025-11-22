“Mi felicidad no depende de los sueños, sino del presente”

Aunque en España ya la conocíamos como parte del grupo Garibaldi, fue en 2002 cuando Patricia Manterola (Ciudad de México, 1972) alcanzó la cima del éxito en nuestro país con Que el ritmo no pare, convirtiéndose además en canción oficial de la Vuelta Ciclista. Tras más de 35 años sobre los escenarios, la actriz, presentadora, cantante y compositora regresa con Lágrima azul, un tema “poderosísimo” y con sello español que, como afirma la artista, supone “una catarsis”.

–Ha publicado el sencillo Lágrima azul. ¿En qué momento llega?

–De plenitud, tenía muchas ganas de reconectar con la gente en España, trabajando con un equipo maravilloso de productores españoles como David Parejo y David Santisteban. Óscar Clavel hizo la mezcla. La única encomienda era que quería regresar a mi esencia pop, pero con sonidos sumamente actuales. Elegí a los mejores, definitivamente. Fue un sueño trabajar con gente tan reconocida, premiada y que son seres humanos maravillosos.

–Es una canción movida, que recuerda en temática a Ya terminé. Las penas, ¿mejor bailando?

–(Canta un trocito de Ya terminé) Creo que sí. También soy de las que les gustan las baladas de cortarse las venas, pero esas te llevan más a fondo; en lugar de sacarte adelante, pues ¡híjole!, te apachurran más el corazón. Cuando una pasa por una situación muy dolorosa necesita llorar fuerte, pero también levantarse y encontrar algo que te dé esa fortaleza o, por lo menos, te inspire a ello. Canciones como Lágrima azul son ese bálsamo que no te está maquillando lo que pasa, pero ¿qué crees? Hoy me levanto, seco mi llanto y me pongo a bailar, guapa, delante del espejo y digo: “Yo valgo más que esta situación”.

–¿De cuál de sus momentos tristes ha sacado la enseñanza más valiosa?

–Cuando nos sentamos a escribir Lágrima azul me di cuenta de que lo estaba haciendo de una manera muy personal. Si no hubiera cerrado capítulos en mi vida, terminado algunas relaciones, no tendría lo que tengo. Por eso agradezco tanto el haber tenido la fortaleza. Sé que en esos momentos sientes que el mundo se termina, pero cuando te das cuenta de que esa lágrima azul es la última que vas a derramar, le abres la puerta al universo para que te entregue lo que es para ti.

–En el videoclip, que al poco de estrenarse logró un millón de visualizaciones en YouTube, se marca usted una gran coreografía. ¿Un desafío al edadismo musical?

–Por supuesto que es un reto, la edad viene con muchas cosas, pero es solo un número. Cuando estás en forma y sientes que tienes mucho que dar, no hay que poner atención a eso. El reto mayor, obviamente, fue poder contar una historia a través del baile y que se entendiera. Los pasos me tomaron semanas de practicar y ponerme las pilas porque no soy bailarina profesional, pero me gusta bailar, moverme. Ese reto también te entrega una fortaleza. Si de alguna manera puedo inspirar, pues hay que retarse siempre, tratar de entregar profesionalmente cosas de calidad porque la gente se lo merece, sobre todo cuando todo pasa tan rápido. Ya ni siquiera necesitas un vídeo musical; se hace en TikTok, se vuelve famosa la canción y listo. Vengo de una generación que entregaba el alma en cada proyecto y quise que este fuera así. No me equivoqué. La gente está apreciando el trabajo y el esfuerzo de estas coreografías.

Patricia Manterola. / César Sámano

–Se metió a España en el bolsillo hace dos décadas con Que el ritmo no pare. ¿Cómo lo recuerda?

–¡Me gocé esos años maravillosos! Me dio oportunidad, además, de pisar cada rincón de España en directo dos años seguidos. Me hubiera gustado vivirlo con la madurez de ahora porque hoy me disfruto y agradezco más profundamente lo que pasa. Antes todo pasaba muy rápido y la cabeza iba hacia los sueños y a olvidarse del presente. Ese cariño por el público español y lo que me entregaron siempre ha estado guardado en un pedacito de mi corazón muy especial.

–También ha grabado su nuevo tema en italiano, Lacrime blu. ¿Qué viene próximamente?

–Tengo muchas ganas de regresar a Italia. Y vienen más temas musicales, con el mismo equipo. Quiero trabajarme ahorita la promoción y el verano que entra, cuando mis chicos salgan de la escuela, podérmelos llevar y que vean por primera vez a su mamá en un escenario.

–¿Qué le haría especialmente feliz si sucediese?

–No es que no tenga sueños, metas o retos, sino que mi felicidad depende del presente. Mi sueño es hacer una gira en España.

–Con Bad Bunny en la Super Bowl, ¿qué le genera más orgullo de la música latina hoy?

–Admirar a tantos artistas, pero también a la comunidad latina, tan fuerte y poderosa, que partimos el queso en muchas cosas. El pedacito pequeñito que me toca, lo agradezco inmensamente.