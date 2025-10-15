Más de 1.000 molletes gratis en las panaderías del Grupo Esencia de la provincia de Sevilla

El Grupo La Esencia repartirá pan para todos sus clientes. En sus seis panaderías de Sevilla, en el Polígono Pisa en Mairena del Aljarafe, en Aborigen (también en Mairena del Aljarafe) y en sus despachos de Castilleja de la Cuesta, Palomares del Río, Tomares y los barrios de El Porvenir y Los Remedios en Sevilla, se repartirán de manera gratuita mil molletes, con el objetivo de rendir homenaje a uno de los alimentos más universales y compartidos en la mesa.

El mollete, un pan tradicional de miga tierna y textura suave, se ha convertido en un símbolo de cercanía y de la auténtica cultura panadera. Por ello, La Esencia ha querido que este día se celebre con un producto representativo y muy apreciado por sus clientes. Cada día se hornean en La Esencia más de 4.000 molletes artesanos. De aceite, avena, blanco, centeno, espelta y sarraceno, maíz con chía y semillas, multicereal y trigo 100% integral, además de el resto de sus panes frescos y saludables.

Para La Esencia, la calidad comienza en el origen: la harina. Todos sus panes y molletes se elaboran con harinas seleccionadas de primera categoría, procedentes de trigos cuidadosamente escogidos para garantizar sabor, textura y la más alta calidad en sus productos.

Esta fecha pretende poner en valor la importancia del pan en la dieta diaria, así como reconocer el trabajo de los panaderos y la tradición artesanal que se mantiene viva a lo largo del tiempo. El Grupo La Esencia se ha consolidado como una marca que apuesta por la innovación sin perder de vista la tradición.

Este año, será aún más especial, ya que se suma a la iniciativa la nueva tienda de La Esencia Los Remedios, inaugurada el pasado 1 de octubre. Con esta apertura, el grupo amplía su presencia y refuerza su compromiso de acercar a más clientes la calidad y frescura de sus productos, convirtiendo el reparto de molletes y el sorteo de cestas en la primera gran celebración de este nuevo establecimiento.

Un sorteo especial para agradecer la fidelidad de los clientes

Además del reparto de molletes, todos los visitantes de los establecimientos de La Esencia durante el 16 de octubre tendrán la oportunidad de participar en un sorteo exclusivo. El premio consistirá en una cesta de productos seleccionados del Grupo La Esencia, pensada para que el ganador disfrute de la calidad, frescura y autenticidad que caracterizan a la marca.

Con esta iniciativa la compañía no solo quiere conmemorar el Día Mundial del Pan, sino también agradecer la confianza y fidelidad de sus clientes, quienes han convertido a La Esencia en un referente en el sector.