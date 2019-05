"¡¡¡Bien, bien, ahí!!!! ¡¡¡Anda cristalitos, los que tienes en el corazón!!! ¡Muy bien, Muy bien...! Anda, a tomar por culo el dragón también. A mí me gusta que la chiquenina esta (Arya Stark) sea la señora de Invernalia". Si esperado fue el tercer capítulo de la octava temporada de Juegos de Tronos... casi más se ha hecho de rogar ver a la Abuela de Dragones viviendo la tensión de la batalla entre los hombres y los caminantes blancos, con el final del episodio como momento estrella.

"¿Al Señor de la Luz? Lo que tiene que llamar es al Gran Poder"

Y es que el episodio 8X03 no merecía menos. Con una camisa de piel de serpiente y un muñeco Pop! de Tyrion Lannister y su taza de la casa Stark sobre la mesa, Guadalupe sufre como si sus mismas nietas estuvieran en el campo de batalla. "Aquí va a morir hasta el apuntador... Para los capítulos que faltan no va quedar nadie (...) Esto es una escabechina. No hay derecho. ¿Al Señor de la Luz? Lo que tiene que llamar es al Gran Poder. ¡Oy qué sofocón! (...) Esto es que no es apto para cardíacos... Menos mal que yo tengo mi corazón muy bueno". La tensión y el sufrimiento sólo desaparecen al final con un respiro, un balance y un sentido mensaje a sus seguidores (mejor escucharlo que reproducirlo): "Como la Lola Flores..."

"Yo estoy deseando que hagan el recuento para ver quién queda de los míos"

Y es que Guadalupe sufre durante gran parte del capítulo por la integridad de los personajes (y hasta de los dragones) con los que ha compartido tantas horas. Entre gritos hasta les da instrucciones cual general que quiere poner a salvo a sus tropas. "El enano (Tyrion Lannister) que no salga a guerreá. Que se quede en la cripta porque cómo le den una mal empujón (...) ¡Ahí vienen los dragones arrasando muertos! A tomar por culo. Tarde los has sacado. El Nieve va en otro. Riégalos, riégalos como si fuera una manguera de baldear las calles (...) ¡Qué lástima! Han matao a uno de los tres mosqueteros de la banda de ellos (Edd El Penas) (...) ¿No me digas que me van a matar al de las letrinas (Sam Tarly)? Que no lo consiento. ¡Ay que me lo matan! (...) Yo estoy deseando que hagan el recuento para ver quién queda de los míos (...) La iluminada (Melisandre) que aguante por lo menos hasta el siguiente capítulo (...) ¡Ay qué lastima de la Lady Di esa (Lyanna Mormont) ¿No te dije yo que los muertos revivían a la Lady Di? Para qué tú veas que yo te lo digo (...) Nieve (Jon Nieve), darle por detrás mismo (al Rey de la Noche), no te andes con remilgos. Al final se va y no lo mata (...). Khaleesi que te va a tirar, a tomar por culo, al suelo (...) ¿El dragón malo es el que se ha caído? (...) ¡Ay qué pena Jiondo (Theon Greyjoy) después de lo que ha pasado! (...) El de la piel de cuadritos, el que se le caía la carne a cachos (Jorah Mormont). Ese es el que estaba enamorado de ella. Claro, con lo que la ha defendido (a Daenerys Targaryen) (...) Ha quedao ahí nada... y los que están en la cripta. Y el enano, a ver si sale que me tiene mala."

"¡Haz algo hijo! ¡Qué ya te toca! ¡Vuelve los ojos!"

Por supuesto que merece mención especial la forma en la que comenta el trascendental final del episodio. "El de los ojos vueltos (Bran Stark) tiene que inventar algo. Puede hasta andar (...) Ahí va el tío de los cuernos (El Rey de la Noche) a indagar que hay aquí. El embalsamao tiene que hablar con el árbol porque si no, no hay nada que hacer. ¡Haz algo hijo! ¡Qué ya te toca! ¡Vuelve los ojos!".

"Deberían ponerlo con más lucecitas"

Como el resto de los mortales, la Abuela de Dragones tampoco ha quedado indiferente ante lo lúgubre de la fotografía del capítulo, tan comentada por los fans y que ha provocado que hasta especialistas de la materia hayan dado recomendaciones para verlo. "Está oscurillo, ¿no? El talento de director aquí está bajeando. Lo podían haber puesto más clarito (...) No le veo la cara ni a un muerto. (...) Por el ruido los conocemos, porque verlo vemos poco (...) Yo soy adivina, pero sólo veo que andan mu malamente (...) Esto es un fallo técnico de esta gente. Deberían de ponerlo con más lucecitas. Este tío es para ponerle una demanda. Será que yo ya veo poquito..."