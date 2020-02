Alcalá de Guadaíra dedica este fin de semana a los videojuegos y el manga en la Japan Zone

La cultura japonesa llega a Alcalá de Guadaíra de la mano del III Encuentro de Videojuegos y Manga Japan Zone, que este año celebra su tercera edición en la localidad. Un festival de ocio para toda la familia que se celebrará los días 15 y 16 de febrero en la Caseta Municipal con entrada gratuita.

Los visitantes podrán disfrutar de decenas de actividades relacionadas con la cultura japonesa y con los videojuegos organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Juventud, y en colaboración con Best Way Group.

La responsable municipal de Juventud, Rosa Carro, que ha presentado la cita junto a los responsables del festival, David Herrera y Jesús Benito, ha explicado que se trata de un festival que tiene una gran acogida entre jóvenes y mayores, siendo una alternativa para toda la familia.

Asimismo ha insistido en que "desde la Delegación municipal se va a invertir para dar a nuestros jóvenes una alternativa de ocio sana y, sobre todo, adaptada a las necesidades que ellos nos demandan". En este sentido, ha explicado que la Delegación de Juventud realizará una serie de actividades divididas en meses temáticos a lo largo del año y este mes estará dedicado a la cultura urbana de la mano del Japan Zone.

Carro ha anunciado que en el transcurso del festival, concretamente el sábado por la tarde sobre las 17:30, la Delegación de Juventud presentará oficialmente su nueva imagen. Un acto en el que estará presente el director General de Juventud de la Junta de Andalucía, David Morales.

Programación de la Japan Zone

Por su parte, el responsable del Japan Zone, Jesús Benito, ha explicado que el festival contará con actividades como karaoke, pasarela de disfraces cosplay para grandes y pequeños, concursos de dibujo y baile K-Pop, talleres culturales, todo en torno a la cultura japonesa.

Los visitantes a Japan Zone también podrán vivir experiencias de realidad virtual con los cascos más innovadores y disfrutar de una zona de partidas libres.

En Japan Tour se pone a disposición del público una zona con los juegos favoritos de todo gamer. Torneos, desafíos, free play... Se podrá disfrutar de una completa área de juego libre con títulos multijugador como Super Smash Bros para Switch, o clásicos incombustibles como FIFA 20 y Tekken 7. Tampoco faltarán los juegos mangas como Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 y My Hero One's Justice, el juego basado en la exitosa My Hero Academia, además de aclamados juegos monojugador como Crash Bandicoot o Spyro. Además habrá desafíos como la gymkhana Smash o retos de juegos como FIFA o Rocket League.

Japan Tour contará con horario ininterrumpido de actividades (11:30-20:30) durante todo el fin de semana y tendrá acceso gratuito hasta completar aforo.