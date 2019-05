Alejandro Sanz en 15 canciones

Alejandro Sanz comienza su gira en el Benito Villamarín este sábado. El concierto, para el que las entradas están agotadas, pertenece a la gira mundial para grandes recintos llamada La Gira, en la que presenta su nuevo trabajo, #ElDisco.

Pero, sin duda, Alejandro Sanz también cantará sobre el escenario títulos emblemáticos que le han permitido ser quien es.

Aunque su carrera comenzó a finales de 1988, al grabar el disco Los chulos son pa cuidarlos, bajo el seudónimo de Alejandro Magno, no fue hasta 1991 cuando obtuvo sus primeros éxitos. El disco Viviendo deprisa tenía títulos tan importantes como Se le apagó la luz y Pisando fuerte.

1. Pisando fuerte

2. Se le apagó la luz

Tras madurar y afianzarse en el panorama musical español con los discos Si tú me miras, llegaría 3, un álbum que contiene algunas de las canciones más importantes del artista. Ejemplo de ello son La fuerza del corazón o Mi soledad y yo.

3. La fuerza del corazón

4. Mi soledad y yo

Y es entonces, con el siguiente disco, cuando a Alejandro Sanz, que ya era un ídolo de masas, se le empieza a reconocer como uno de los artistas españoles más importantes. Su disco Más vende por encima de los cinco millones de copias en el mundo, con títulos como Corazón partío, ¿Y si fuera ella? o Amiga mía.

5. Corazón partío

6. ¿Y si fuera ella?

7. Amiga mía

Considerado ya uno de los grandes de la historia musical contemporánea en español, Alejandro Sanz graba por primera vez en Estados Unidos. Acaba de comenzar el siglo XXI y su disco El alma al aire contiene títulos tan importantes en la discografía de Sanz como Cuando nadie me ve o Quisiera ser.

8. Cuando nadie me ve

9. Quisiera ser

No es lo mismo sale a la venta en 2003 y el cantante cambia el registro hacia un pop más movido y menos romántico que, aunque cuenta con el visto bueno de la crítica, no suscita demasiada alegría en sus seguidores.

En 2006 sale a la luz El tren de los momentos, con numerosas colaboraciones internacionales de la talla de Juanes, Maná o Shakira, con la que canta Te lo agradezco pero no, que se convierte en un éxito rápidamente.

10. Te lo agradezco pero no

Paraíso Express, en 2009, continúa la misma senda del disco anterior, con un ritmo más moderno y con colaboraciones internacionales. En esta ocasión, el single principal, cantado junto a Alicia Keys, lleva título en inglés: Looking for paradise. Desde cuando fue otro de los éxitos de este álbum.

11. Looking for paradise

12. Desde cuándo

La música no se toca, de 2012, y Sirope, de 2014, han sido los dos últimos discos originales de Alejandro Sanz hasta ahora. Del primero de ellos destacó la canción Mi marciana. Por su parte, A que no me dejas, con la que Alejandro Sanz volvía al estilo romántico, fue el single más importante de Sirope.

13. Mi marciana

14. A que no me dejas

En 2016 saca un único single, Deja que te bese, un dueto con Marc Anthony, que se convirtió en una de las canciones del verano.

Hasta 2019, Alejandro Sanz se embarca en varios proyectos, con participaciones en programas televisivos y con la realización de un concierto conmemorativo por las dos décadas del álbum Más.

Y casi cinco años después de su último disco de estudio, el artista español presenta #ELDISCO, la esperada colección de nuevas canciones, que ha venido precedido de tres singles: No Tengo Nada, Back In The City, junto a Nick Jam y Mi Persona Favorita, con Camila Cabello.

15. Mi persona favorita