Alejandro Sanz encabeza las actividades culturales en Sevilla para el arranque de junio

Es uno de los conciertos más esperados y, de hecho, ya no quedan entradas por eso no cabe duda de que el concierto de Alejandro Sanz en el Benito Villamarín es la propuesta estrella dentro de la programación cultural de Sevilla del 30 al 2 de junio. Pero esa no es la única actividad que acoge la ciudad estos días. La presentación del disco de Roi en la sala Fanatic, el Festival Circada o el último concierto del ciclo de jazz del Teatro Lope de Vega son otras propuestas que copan la agenda de conciertos y espectáculos teatrales de Sevilla estos días.

Alejandro Sanz comienza su gira en el Benito Villamarín

Este sábado a las 22:00 llega a Sevilla Alejandro Sanz con su esperada actuación en el estadio Benito Villamarín. El concierto, para el que las entradas están agotadas, pertenece a la gira mundial para grandes recintos llamada #LaGira, en la que presenta su nuevo trabajo, #ElDisco. La grabación está producida por Julio Reyes Copello, Alfonso Pérez y el propio Alejandro Sanz. Cuenta con la participación de artistas como Camila Cabello, Nicky Jam y Residente, entre otros.

Omar Avital prone el broche de oro al ciclo de jazz del Lope de Vega

El ciclo de jazz del Teatro Lope de Vega pone su broche de oro a la temporada 2018-2019 con el concierto de Omer Avital, que se celebra este jueves a las 20:30.

Las composiciones de Avital van desde sofisticadas conversaciones de jazz (Yes! Trio) hasta funky, grooves de Oriente Medio (Blues de Yemen) hasta arreglos orquestales de larga duración de música tradicional sefardí (Ahavat Olamim). Con Suite of the East, New Song y Abutbul Music, ha cambiado su sensibilidad al jazz tradicional a la actuación de la música de Oriente Medio y norte de África.

Su nuevo quinteto de gran intensidad, reflexivo y alegre, Qantar, ha estado recogiendo elogios y admiradores de todo el mundo en los últimos años. Entradas entre 9 y 25 euros en entradas.janto.es.

Empieza Circada con una gala especial en el Central

Desde este jueves hasta el 16 de junio se desarrollan en Sevilla las actividades de la duodécima edición del Festival Circada, el Festival de Circo Contemporáneo de Sevilla. Este año cuenta con tres galas: Sevilla, increíble pero circo, en el Teatro Central (que sirve de arranque al festival y se celebra este jueves a las 21:00), Cirqueras en Circadas y La Gran Gala Circada, las dos últimas en el Teatro Alameda.

Las diferentes propuestas programadas se reparten entre cuatro categorías: Sección Oficial, Más Circada, Circada Barrios y la sección competitiva Panorama Circada.

Con la gala especial Sevilla, increíble pero circo, por primera vez Circada reúne en un mismo escenario a una parte importante del circo que se hace en Sevilla como la demostración más clara de la fuerza de las artes circenses en la ciudad y la calidad de los artistas que pueblan sus espacios de circo. Una forma de visibilizar el crecimiento del circo en Sevilla, con una gala 100% sevillana que pone de relieve la cantidad de números que a día de hoy se han ganado una posición en cualquier espectáculo circense de primer nivel. El precio de las entradas para la gala es de 10 euros, disponibles en entradium.com.

En cuanto a la programación de este fin de semana, el sábado a las 20:00 se celebra en las setas la muestra final de los cursos de la nave, Juveniles y telas, trapecio y cuerda, por La nave. El domingo, también a las 20:00 y en las setas, se desarrolla la Muestra de Circo Despacio, por Espacio Vacío. Ambos espectáculos son gratuitos hasta completar el aforo.

'Clown' y magia en La Fundición

Este jueves a las 20:30 se estrenar el espectáculo teatral Liliak en la sala La Fundición, que permanecerá en cartel hasta el domingo. Se trata de una idea original de Eba Rubio y Mané Solano, autores de la dramaturgia junto a Gregor Acuña-Pohl, responsable a su vez de la dirección de la obra.

Está interpretada por los actores Eba Rubio y Mané Solano. Es un montaje de la compañía Teatro Güi producido por Hiperbólicas Producciones. Liliak es una nueva propuesta de Teatro Güi que, manteniendo su estilo de teatro cómico gestual, introduce en una peculiar fusión del clown y la magia. 14 euros.

Roi presenta su 'lógico desorden' en la sala Fanatic

Roi Méndez, ex concursante de OT, visita este viernes a las 21:00 la sala Fanatic con su tour Mi lógico desorden, en el que presenta su primer álbum en solitario. El artista gallego cuenta con Plumas como sencillo de presentación. El precio de las entradas va de los 20 a los 55 euros en elcorteingles.com. C/ Herramientas, 35.

Nueva obra de teatro en Viento Sur

El Teatro Viento Sur acoge este viernes a las 21:00 Carum Carvi Conferencia Perfochamánica, de la compañía Recursos Humanos. A través de una didáctica muy dinámica y complutiva los amantes de la armonía, melodía y ritmos aprenderán un poco más del porqué. Entras a 10 euros. C/ San José de Calasanz.