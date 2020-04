Una app sevillana reparte premios a quienes se queden en casa para animar la cuarentena

Ya hace más de un mes que empezó el confinamiento en toda España, y a día de hoy, todavía no está muy claro cuando se volverá a la normalidad. Desde hoy es posible descargarse la app creada por un grupo de jóvenes sevillanos CuidaTuAlubia en la Apple Store y en Google Play de Android. Simplemente por cumplir con el estado de alarma y las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno se irán ganando puntos que se transformarán en regalos donados por colaboradores de los creadores de la aplicación (personas, empresas y marcas solidarias y comprometidas con la situación).

"¿Sabéis lo bien que sabe una pizza? Encima si es gratis más. Pues ese es el principio que utilizamos para crear nuestra app. Repartimos premios a todos los que se queden en casa guardando la cuarentena. Cuanto más tiempo en casa, mejores premios. Y es que con la idea de quedarse en casa y poder conseguir la camiseta de tu equipo de fútbol o un par de entradas para un concierto de tu artista favorito queremos cambiar ese chip de estar encerrados a mi tiempo en casa está sirviendo para algo que me ilusiona", detallan desde Yomequedoencasaapp.

Proyecto solidario para donar EPI

Es fundamental dar apoyo a todas esas personas que están encerradas en sus casas, tanto aquellas que están viviendo solas estos días como a las que están viviendo el encierro con familiares, ya sea hijos o personas mayores a su cargo. Yomequedoencasaapp es un proyecto solidario para donar EPI al personal sanitario que lucha contra el COVID-19, sin ánimo de lucro que ha sido desarrollado por un grupo de jóvenes teletrabajando desde sus casas.

La app busca conseguir un triple objetivo. Ayudar a la población en general psicológicamente, uno de los aspectos más desatendidos de esta situación, para convertir la percepción de obligación de estar en casa en un sentimiento de no estar perdiendo el tiempo. Ayudar al control del Covid-19, evitando desplazamientos y salidas innecesarias que impidan el contagio. Ayudar al tejido económico, empresas y autónomos, fomentando el consumo tanto ahora como una vez se haya normalizado la situación.

Para participar a través de la app CuidaTuAlubia no hay que hacer nada especial, sólo estar en casa cómo ahora. "No queremos que pienses que estar en casa es una obligación, porque ahora lo pensamos todos y es muy pesado. Ese tiempo lo queremos transformar en algo productivo, en pensar en qué regalo me puede tocar mañana. Como esperamos todos el día de Reyes o nuestro cumpleaños, a ver que nos regalan… pues si juntamos esa sensación todos los días, unido a que nuestro tiempo en casa se ve recompensado en algo en concreto…, tenemos la app CuidaTuAlubia", concluyen desde Yomequedoencasaapp.