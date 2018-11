Moda y electrónica, favoritos para este Black Friday

El Black Friday viene pisando fuerte en España durante los últimos años y en los productos de moda y electrónica arrasa. Los andaluces también esperan la llegada de esta fecha para beneficiarse de las múltiples ofertas que los retailers ponen a su disposición y planifican sus compras para hacerse con algún producto que necesitan, adelantar sus compras navideñas o bien simplemente conseguir algún producto muy descontado pero que no tenían previsto comprar.

Este año, la cita de los consumidores con el Black Friday será el próximo 23 de noviembre, siguiendo con la tradición de su celebración en el último viernes del mes.

Tiendeo.com, plataforma líder en ofertas y catálogos geolocalizados, ha realizado un estudio con el fin de conocer cuáles serán los hábitos de compra de los españoles y de planificación así como conocer el impacto que el Black Friday supone en el tráfico a tiendas físicas.

Compras en las tiendas físicas y en horario de tarde

A pesar del auge de las compras on line, las ventajas que ofrecen las tiendas físicas como, por ejemplo, poder tocar y ver el producto in situ, siguen inclinando la balanza hacia las compras off line. De hecho, así lo confirman los encuestados por Tiendeo en Andalucía, ya que sólo el 21% prevé realizar únicamente compras a través de internet para este evento.

En esta línea, los datos aportados por TiendeoGeotracking señalan que el año pasado las visitas a tienda durante el Black Friday en España se incrementaron en un 38% comparado con el tráfico registrado los viernes anteriores. En cuanto a los horarios favoritos, la franja horaria comprendida entre las 18:00 y las 20:00 fue la que registró mayor afluencia de consumidores en tiendas, coincidiendo con el fin de la jornada laboral.

Los regalos de Navidad por anticipado

Muchos consumidores de esta comunidad autónoma (el 34% en concreto) aprovechan los descuentos y ofertas que los retailers lanzan en esta fecha para comprar los regalos navideños u otros artículos para estas fiestas. En este caso hablamos de una compra planificada y en este sentido otro 31% asegura que comprará productos que realmente necesita. Sin embargo, otro 34% se inclina hacia un tipo de compra más impulsiva y no planificada, ligada únicamente a las ofertas que vean en ese momento.

A la hora de planificar sus compras, más de la mitad de los encuestados ha escogido a los catálogos y folletos on line como su herramienta favorita.

Moda, calzado y electrónica, los más comprados

De acuerdo a los resultados del estudio, el 29% de los andaluces prevé comprar algún producto de moda o calzado, seguido por los artículos de electrónica (16%) y muebles y decoración (16%).

En esta línea, los españoles que comprarán moda y calzado prevén un gasto medio de 238 euros, y esta cifra asciende a 383 euros cuando hablamos de electrónica o hasta 407 euros en electrodomésticos. Finalmente, el presupuesto dedicado a juguetes (adelanto de las compras navideñas que se mencionaba anteriormente) será de 75 euros.

Debido al creciente interés que el Black Friday suscita entre los compradores, los retailers aprovechan esta fecha para lanzar multitud de ofertas e incrementar así sus ventas antes de la temporada navideña, época altamente consumista per se.