IV Mercado de Navidad de Nuevo Futuro en la Fundación Valentín de Madariaga

La asociación Nuevo Futuro Sevilla organizará del 16 del 18 de noviembre la cuarta edición de su Mercado de Navidad, una iniciativa en la que participarán una treintena de empresas y negocios con el fin de dar a conocer sus productos y artículos y ofrecer al visitante la oportunidad de realizar sus primeras compras y regalos para las fiestas navideñas, aprovechando la cercanía de estas fechas.

Se trata del primer mercado de este tipo que se celebra en Sevilla cada año, antes de la llegada del mes de diciembre, en el que se desarrollan otras actividades y eventos propios de la Navidad. El Mercado de Navidad de Nuevo Futuro se centrará un año más en la oferta de productos gastronómicos y gourmet, con la participación de empresas de este sector, así como de otros ámbitos como la moda, los complementos, la joyería, ropa infantil o la decoración.

La cita volverá a tener lugar en la Fundación Valentín de Madariaga, en la avenida Parque de Maria Luisa s/n., que durante esos días dispondrá de una estética totalmente navideña, en la que destaca la iluminación del patio interior y la cuidada decoración de los stands expositores y el recinto, a cargo de la escultora Pilar Saenz, así como de la paquetería para las compras y regalos.

Objetivo solidario para los menores de los hogares de acogida

El objetivo de la iniciativa es proporcionar un espacio de referencia para que negocios y jóvenes emprendedores puedan promocionar sus artículos orientados al sector gourmet y de marcas exclusivas, por lo que los expositores participantes han sido seleccionados por la organización para ofrecer productos de calidad y gran variedad. La finalidad última de este mercado es recaudar fondos para el programa de refuerzo escolar para los menores de los hogares de acogida que Nuevo Futuro gestiona en Sevilla.

La presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Mónica Gutiérrez, señala que "el reto es superar el número de visitantes registrados el año pasado, y sobrepasar los 3.000 asistentes y visitantes durante los tres días del mercado". "Es una cita ideal para ir comenzando los preparativos de Navidad, hacer las primeras compras y regalos en estas fechas que se acercan y de paso, contribuir con una causa solidaria, como es la de ayudar al programa de refuerzo escolar que realizamos con los niños y jóvenes que acogemos en nuestra asociación", añade.

Empresas participantes y artículos para regalar

Entre los expositores que participan este año se incluyen, en el apartado de productos gastronómicos, artesanos y gourmet, las firmas Sabor España, Mama Goyé, Well Done, El rebeco, Carvajal Wines SL y Catering Delicious; en complementos y joyería, las marcas de Bloody Mary, Casilda Medina, Manolo Parra TomaII, Laura Medina, Román Joyeros, Square, Manola Caballos, La Mansa, Mattucas, Buhoneras y Rocío Porres; y en moda y ropa infantil Lourdes Mari, Manolitos Basic, Mónica Soto, The Nook, Flamenca Pol Nuñez y Nait Nait. En decoración estarán presentes las firmas Linen, Vanica, y Sunsita; mientras que otros participantes serán Muñecas Jerez (muñecos y canastillas), Tete del Pino (cursos de idiomas) y Dimass (papelería).

Asimismo, Nuevo Futuro contará con un stand propio en el que se pondrán a la venta productos y artículos donados por distintas empresas colaboradoras (de alimentación, gastronomía y moda); y corbatas, pañuelos y fulares de segunda mano que también han sido donados a la asociación en una campaña reciente.

Guisos solidarios y talleres navideños

Además de la muestra de productos, el programa incluye una serie de divertidos talleres dirigidos tanto a adultos como a niños, en los que aprenderán a formarse en actividades gastronómicas o relacionadas con la Navidad. En concreto, se impartirán un taller de sushi, impartido por el chef Paco Ybarra, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo, con la colaboración de Arroz Sundäri y el montaje de Flowers by Clara; un taller de aperitivos navideños, impartido por Suflé con la colaboración en el montaje de Alquitara, y otro de pavo trufado, a cargo de las hermanas Inés y Clemen Galnares. También se celebrará un taller de decoración de centros de Navidad de Cártamo Flores, a cargo de Isa Candau; mientras que para los más pequeños habrá un taller de chocolate, impartido por el chef Benjamín Moreno Álvarez, de Taberna Almazara.

Igualmente, en el bar, organizado por los voluntarios de la asociación, se ofrecerán cada día aperitivos donados por importantes empresas y restaurantes de Sevilla y almuerzos solidarios con guisos y tapas elaborados por destacados cocineros y chefs amigos afines a Nuevo Futuro, que, de manera altruista, cocinarán un plato especial para contribuir con la recaudación de fondos. Entre algunos de los platos y guisos que se podrán degustar se encuentros garbanzos marineros, arroz meloso con pato, fideos con marisco, pochas con pato, y paellas de carne y verduras.

El horario de visita del IV Mercado de Navidad es de 12:00 a 21:00 los días 16 y 17 de noviembre, y de 12:00 a 19:00 el domingo 18 de noviembre. El precio de la entrada es de un 1 euro.