Carameluchi: la familia youtuber más popular de la red

Primera entrevista

La entrevista transcurre en “villa carameluchi”, su propio domicilio en la Costa del Sol de Málaga. Nunca antes habían concedido ninguna entrevista para un medio de comunicación y menos en su propia casa. “Hemos sido reacios a dar entrevistas, pero cuando me informé de quién venía y que detrás estaba Grupo Joly no lo dudé”, reconoce Nohemí García. “Diario de Sevilla me hizo mi primera entrevista como escritora, cuando publiqué mi novela 'Un susurro en tu mirada' y nadie me conocía. Esas cosas nunca se olvidan. Ahora en 2019 sacaré mi nuevo libro”. El hogar es tal y como aparece en sus vídeos, acogedor, con juguetes de por medio, aún con algún que otro adorno navideño… es decir, como la casa de cualquier familia. Durante la entrevista asisten todos los Carameluchi, incluido William que a los 30 minutos se queda dormido en brazos de su padre.