Sin Carnaval por la pandemia: dos décadas de hitos sevillanos en el Falla

Año de pandemia. Año en blanco para casi todo, y también en para el Carnaval de Cádiz, que al menos tuvo la suerte de librarse de la suspensión cuando el coronavirus ya moraba por España y nadie se imaginaba un surrealista repertorio que se está haciendo largo. Y se celebró con toda su esencia intacta, el teatro Falla abarrotado noche tras noche y las calles hasta arriba de gente durante toda la semana. Fue un milagro que la fiesta no propiciara una catástrofe de contagios en la capital gaditana, que fue junto a su provincia una de las zonas donde el virus tuvo menor incidencia durante la primera ola.

En cualquier caso, año de reflexión justo cuando se cumplen dos décadas del siglo XXI y para mirar atrás y delante con perspectiva. Y si algo ha ocurrido en estos últimos 20 años que pareciera imposible allá por los noventa es el crecimiento y asentamiento de las agrupaciones sevillanas y sus autores en el Carnaval gaditano. Son varios lo grupos cuya constancia, calidad y talento han encontrado recompensa desde que arrancara el nuevo milenio para lograr derribar barreras y hacerse un nombre en un mundo carnavalesco tan libre como complicado.

Paso a paso. Primero haciéndose habituales en cuartos, luego semifinales y asalto a las finales. Sobre todo en chirigotas, modalidad en la que se ha cercado el primer premio recientemente en un par de ocasiones. En comparsa y cuarteto, aunque de forma más lenta, los grupos sevillanos también han ido progresando hasta lograr semifinales, fase muy cara con el formato actual de concurso. En coros, el límite por ahora aún está en cuartos.

Son muchas las agrupaciones que han contribuido a que el nombre de Sevilla se haga un hueco en el Falla, pero por regularidad y las cotas alcanzadas en el concurso, estas son las diez (más una) con protagonismo hispalense que han dejado huella en el Carnaval de Cádiz en las dos últimas décadas:

Los que salimos por gusto (2005): primer premio de chirigota con autoría sevillana

Antonio Pedro Serrano, El Canijo, es el nombre del primer autor sevillano en ganar con una chirigota en el Gran Teatro Falla. Fue en 2005, con los espermatozoides de Los que salimos por gusto. Ya apuntaba maneras desde finales de los 90, cuando irrumpió en semifinales junto a su grupo de Carmona con Los pibitos de la botellonas... (1998). Así se convirtió en un habitual de la fase con agrupaciones como Los cabezas (2000), Los demonios que tienen los cuernos retorcios lo mismo que tu marío (2001), Las gallinas corraleras... (2002) o Los siesos (2003).

Pero no logró la gloria hasta que se asoció con un grupo jovencísimo de Cádiz capital, con el que antes de dar el pelotazo sacó Action Cadix en 2004. Desde 2005 ha acumulado dos primeros premios más, con los cocineros de Los Juan Palómez (2007) y las frutas de Ricas y maduras (2011). No sólo se ha convertido en uno de los autores punteros de su modalidad, sino que también ha escrito para comparsas de renombre, como la de Los Majaras de El Puerto de Santa María, con Mi Cai chiquito (2008), y actualmente es el letrista de toda una institución en Cádiz como es el coro de Julio Pardo, con el que ha firmado Los batallitas (2019) y Tócame (2020). En 2020 se quedó en semifinales con Chernobyl 'El Musical'.

Esto es pa verlo (2006): una chirigota sevillana se estrena en una Gran Final

La conocida como chirigota de Sevilla fue la que acabó con barreras impensables a principios de siglo. Tras varios años destacando en preliminares, pero sin suerte a la hora de alcanzar las semifinales (el concurso por entonces constaba de una fase preliminar, y seis semifinales con dos pases), estos miopes, con letra de Lolo Seda y música de José Antonio Alvarado, marcaron el hito de ser la primera agrupación sevillana de la historia en alcanzar una Gran Final del Falla, de la que salieron con un tercer premio. Un logro tan merecido que la convirtió en una fija de las semifinales del concurso y de los cuartos (ya con el cambio de modelo de concurso), cuando tenía menos suerte.

Se trataba de un grupo con un gran conjunto de voces y un estilo innovador, teatral, e incluso acuertetado entre las piezas. Repetiría final y premio un lustro más tarde con Los niños cantores de viena y de manolete (2011), un tipo de gitanillos que integraban un coro eclesial y el cantante Diego Benjumea como cura. En aquella ocasión con letra de Alvarado y Juan Carlos Vergara y música de David Márquez Mateo, uno de los hermanos Carapapa. Al año siguiente sellarían la que sería su última semifinal con Los herederos del Conde de Salvatierra, antes de tomarse un largo descanso desde 2014 tras dos cuartos de final con Los que salieron huyendo por la que estaba cayendo y Los Shuntenticos Shunguitos.

En ese impasse, Alvarado y Vergara se asociaron con el grupo del Love, toda una leyenda del Carnaval, con el que lograron un segundo premio, El que entra no sale (2015), y fueron semifinalistas con Los que viven de gañote (2016). Ya en 2017 escribieron una chirigota de nueva formación con el Popo y Cristobal Cornejo, Los malos del Apendicity, antes de regresar con su grupo sevillano y Los crazy de los 40 (2018). Al año siguiente, tras quedarse en preliminares con Los dependentistas, Alvarado anunció su retirada temporal.

Los Puretas el caribe (2012): segundo sevillano que logra un primero en chirigotas

El otro autor sevillano con primeros premios en su haber es Manuel Álvarez Seda, Lolo Seda. Al igual que el Canijo, ha logrado tres primeros en su carrera carnavalesca, aunque también uniendo su rúbrica a agrupaciones locales. Los dos primeros los ganó de forma consecutiva como coautor de letra y música con Kike Remolino, Las pito-risas (2008) y Salón de belleza El Tijterita (2009). Pero su principal reto fue devolver la gloria al grupo del Love, ya como autor en solitario, con Los puretas del Caribe (2012). La legendaria chirigota, historia viva del Carnaval, con más de 30 años de Carnaval a sus espaldas, acumulaba casi una década sin ganar un primer premio, desde los dos consecutivos con ¡Ojú, ya saltó el levante! (2002) y ¡Ay, qué malito estoy y qué poquito me quejo!.

La llegada del autor sevillano les devolvió frescura. Su idea y estilo teatral para contar las andanzas de un grupo de puretas desubicados en una discoteca acabaron dando el pelotazo y un merecido primero con momentos que se han quedado en la memoria del aficionado, como el del pasodoble que algunos miembros de la chirigota cantaron juntos a sus hijos sobre las tablas del Falla en semifinales.

Este primer premio supuso un merecido colofón de reconocimiento para un grupo que a los dos años pregonó la fiesta, antes de perder a Manolo Cornejo, su director. En 2019 anunciaron su retirada con un emotiva última cuarteta de popurrí en semifinales y se despidieron sobre las tablas del Falla tras cantar su antología, en la que, cómo no, estaba la presentación de estos puretas. Lolo Seda, guionista también de Los Morancos, siguió haciendo Carnaval con el cuarteto Las aventuras de Tontín (semifinnalista en 2016) y la chirigota Los Pastelitos (cuartofinalista en 2017).

Los mercaderes (2015): un coro sevillano en cuartos

"El coro son mucha gente", que decía aquel en Tampax Goyescas (2001), pero también es el valedor del tango, una de las principales señas, sino la que más, del carnaval gaditano. Es por ello que hay que considerar como un gran logro la inclusión entre los cuartofinalistas del coro de Sevilla con Los mercaderes en 2015, con letra de Rafael Mora Gordillo y música de Miguel Ángel Sánchez Cuevas y Francisco José Escobar Llamas. En 2020 repitieron logro con Los superhombres, ya con letra y música de Sergio Molina Franco.

No te vayas todavía (2017): el pelotazo que no 'encajó' al jurado

La chirigota de Antonio Álvarez El Bizcocho es uno de los pocos grupos sevillanos que puede decir que dio un pelotazo en Cádiz, tanto en el teatro como en la calle. El velatorio de Manué impactó desde preliminares, donde compartió sesión con la comparsa de despedida del mismísimo Antonio Martín, Ley de vida. Con el paso del concurso quedó claro que la agrupación no llevaba al Falla sólo gran y original idea, sino que también la acompañada de un repertorio de altura que fue creciendo conforma avanzaba el concurso, fiambre y caja aparte.

En cuartos de final se consagraron con el pasodoble a su bombista, Alba, y en semifinales dieron un golpe en la mesa con la letra dedicada al Yuyu, entre otras letras. Llegaron a la final lanzados a por el primer premio y el muerto disfrazado de Frozen, pero el arrastre de puntos de preliminares les lastró y acabaron terceros.

Ganó la chirigota de Cádiz Los del planeta rojo, pero rojo rojo (José Antonio Vera Luque), en un año donde el fallo del jurado también fue muy discutido en comparsas. A la siguiente edición, los puntos de la criba de estreno, casualmente, fueron sustituidos por los no exentos de polémica "Apto" y "No apto". En 2018 se quedó sorpresivamente en cuartos con No que quemes todavía, para volver el año siguiente a semifinales con Jarabe de palo. Antes de la pandemia, Los couchers lowcost fueron cuartofinalistas.

Pueblo Llano (2018): la comparsa también se suma a las semifinales

La comparsa de Tocina supuso una de las grandes sorpresas del Carnaval 2018. Un grupo de voces potentísimo y bien afinadas que con letra de Antonio Jesús Bazalo de Miguel y Francisco Jesús Gómez, y música de Antonio Jesús Bazalo de Miguel, alcanzaron las semifinales del COAC en una de las modalidades más reñidas. De hecho, fue la primera comparsa sevillana presente en la fase previa a la final con el actual modelo de concurso. Pueblo llano acabó octava y regresó al año siguiente al concurso con A base de palos y El Lacio Barranco en la música del pasodoble para ser cuartofinalista. El descanso ha podido venirles bien, ya que al año pasado dieron un pequeño paso atrás al quedarse en preliminares con Los tocaos del ala.

Daddy Cadi (2019): a un punto de la gloria

La agrupación de Pablo de la Prida y Jesús Benárquez es la otra sevillana que puede presumir de pegar un pelotazo por derecho. Difícil medir si fue mayor que el de No te vayas todavía, porque ésta, aparte de en los adultos, caló también en los niños y adolescentes. Una gran suerte para hacer afición. Su tipo de reggaetoneros encandiló desde que pisó las tablas del Falla. A una presentación y un popurrí que enganchaban, tanto por sus músicas de reggaetón como por el torbellino de golpes que tenían (grande la cuarteta de inicio que iban renovando y en la que recordaban a los "viejos maestros"), le acompañaban encima los pasodobles con música de Jose María Barranco El Lacio uno de los viñeros con más mano para las melodías, y un estribillo coreado en cada sesión: "Después la culpa pal reggaetón". Mención aparte merece el bombista y sus introducciones en los cuplés.

La chirigota llegó a la final primera, pero terminó segunda a sólo un punto de La maldición de la lapa negra, la agrupación que supuso la despedida de Manolo Santander, fallecido unos meses más tarde. Precisamente a él le rindieron homenaje en uno de sus letras de semifinales.

Daddy Cadi fue la consecución merecida a una trayectoria no siempre correspondida por el jurado, aunque sí por la afición, con agrupaciones como La mare que lo parió (2015), Yo soy presa (2016), Esta chirigota cae bien (2017, con tipo de rey Juan Carlos) o Una corrida en tu cara (2018). El año pasado volvieron a estar entre los semifinalistas con Los gipsy scream.

Abierto por reformas (2019): el cuarteto también hace historia

El cuarteto es la modalidad más complicada de llevar al Falla, y con éxito, aún más. No pocos han sido los grupos que han sufrido sobre las tablas con un repertorio que no terminaba de convencer al respetable, por su falta de calidad o de trabajo. Una de las situaciones más incómodas del concurso que ocasionalmente precipita la caída del telón antes de tiempo. No es fácil hacer reír. Por eso, llegar lejos en esta modalidad o ser mínimamente tenido en cuenta, es un premio más allá de los galardones.

Esto es lo que ha logrado con los años el grupo capitaneado por el humorista Jorge García El Perrichi, que tras alcanzar los cuartos con Una noche de perros (2015) y Este disfraz tiene delito (2016), se sumó al cuarteto de Javi Aguilera con Los del patronato (2017) y Los de la gran puñeta (2018).

Acabada la experiencia gaditana, decidió retomar su proyecto original con Abierto por reformas encarnando al mismísimo Franco, en plena polémica sobre la exhumación del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos. La idea cayó de pie en el Falla, donde sorprendió, incluso a sí mismos, alcanzado unas semifinales donde se notó algo la falta de repertorio. Nada que desmereciera al primer cuarteto sevillano en alcanzar esta fase. En 2020 se quedaron en cuartos con Vaya papa traemos.

La tierra prometida (2019): segunda presencia sevillana en 'semis'

Los fenicios venidos desde Alcalá de Gudaíra sustituyeron como revelación a la comparsa de Tocina sólo un año después. El grupo de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno, que había sido cuartofinalista en ediciones anteriores con La cumbre, Los traidores, Los aspirantes y Artesanos, culminó su progresión dando un paso más y convirtiéndose en semifinalistas. Su descanso en el concurso de 2020 se suma al forzado de este año por la pandemia.

Yo soy tu padre (2020): sorpresa palaciega antes del parón

Con tipo nada y nada menos que de Julio Iglesias, y letra y música de los gaditanos Luis María Rodríguez Roldán y Carlos Pérez, la chirigota de Los Palacios fue una de las revelaciones del último concurso del Falla. Su humor irreverente y sin vergüenza conectó con el aficionado desde primera hora y la agrupación se coló con justicia por primera vez entre los semifinalistas. También fue una de las más buscadas en la calle durante la semana de Carnaval. Sus coristas y su popurrí fueron un gran epílogo justo antes de que llegar el fin del mundo.

Al otro lado del túnel: el otro 'premio' del aficionado

No todo pueden ser hitos en el carnaval sevillano. También hay agrupaciones que, sin finales, semifinales o ni siquiera cuartos, están en el recuerdo del aficionado que se empapa el concurso de principio a fin. Y es precisamente en lo que llaman la "magia de las preliminares" donde se encuentran chirigotas como ésta, que han dejado huella en los más jartibles por su humor, su desbarre o genialidad involuntaria. ¿Lo importante no es hace reír? Es el caso de la sevillana Al otro lado del túnel, que con su tipo de espeleólogos-ginecólogos y unas letras explícitas se hicieron hueco en el cariño de los aficionados. Hasta tal punto que ha quedado encuadrada entre las finalistas del Concurso del Cuarto Milenio organizado vía Twitter por El Tercer tiempo del Carnaval. Ahí es na.