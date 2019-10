El casting de Operación Triunfo en Sevilla agolpa a miles de personas en el Cartuja Center

Miles de jóvenes y no tan jóvenes se han dado cita en esta primera fase del casting de OT en Sevilla. El acto, que ha tenido lugar en el Cartuja Center, ha reunido a personas de diferentes lugares de toda España repletas de ilusión y nervios ante este primer casting.

La directora del casting Noemí Galera, destacó que "esperamos a mucha gente con un gran talento" y señalaba que están "muy contentos con cómo está funcionando la selección este año y del nivel de los participantes. Vienen jóvenes muy preparados y la verdad es que pinta muy bien. Pondremos una pegatina a los seleccionados para la segunda fase del casting".

Con respecto a las novedades que trae este año la selección de Operación Triunfo, los organizadores señalan que se da más peso a la parte de composición. Buscan artistas más completos, para ayudarlos en su camino desde la propia academia.

Alta participación

Con referencia a la participación en otras provincias, Galera destacó que "ha bajado un poco, aunque eso es algo que siempre ocurre. La gente nos responde siempre muy bien. Hay gente que ahora tienen 18 años y que cuando empezamos esta nueva temporada de OT tenían 16 años y no se podían presentar. Lo que más se valora en este casting es que tengan una buena voz y que haya alguien que te enganche. Es un conjunto de cosas, no es solo una", ha comentado Noemí Galera.

Nervios desde primera hora en Sevilla

Poco antes de las 07:00 empezaron a llegar los primeros participantes. Alrededor de las 09:30, gente de todas las edades rodeaban el Cartuja Center. Nuria, procedente de Huelva, era una de las primeras asistentes y estaba a escasos minutos de actuar. "Es la primera vez que vengo y la verdad que estoy un poco nerviosa. Elegí la canción que iba a cantar hace un par de días", comenta entre risas. Muchos de ellos, paliaban sus nervios ensayando su canción a pocos metros de entrar.

Uno de los más jóvenes que han asistido a esta primera fase es Nelson, procedente del Puerto de Santa María. "Es la primera vez que vengo porque acabo de cumplir los 18 hace dos meses". Pero no todos tenían claro si participar o no, incluso estando en la cola dudaban hasta de la canción. María Castillo es una de las veteranas en este casting, pues es la tercera vez que se presenta. "Vengo a echar el rato y a ver qué pasa. No sé aún que canción cantar. Me enteré anoche que era hoy el casting de OT", recalca entre risas esta joven.

Una de las muchas jóvenes que esperan una oportunidad en Operación Triunfo es Gloria Sacaluga, la cual resalta su "ilusión" y admite "la complicación de este casting". "Vine el año pasado y no pasé a la segunda fase. El año pasado tuve un error que para mí fue importante y fue elegir las canciones en la cola. Este año las he ensayado previamente para así no cometer los mismos errores", ha declarado la joven gaditana.

Las pruebas de selección de OT 2020 comenzaron el 7 de octubre en Barcelona y se prolongarán hasta principios de noviembre tras recorrer nueve ciudades: Barcelona: 7 de octubre (fase 1) y 8 de octubre (fase 2); Las Palmas de Gran Canaria: 11 de octubre (fase 1 y 2); Valencia: 14 de octubre (fase 1) y 15 de octubre (fase 2); Palma de Mallorca: 17 de octubre (fase 1 y 2); Málaga: 21 de octubre (fase 1) y 22 de octubre (fase 2); Sevilla: 24 de octubre (fase 1) y 25 de octubre (fase 2); Bilbao: 28 de octubre (fase 1 y 2); Santiago de Compostela: 30 de octubre (fase 1 y 2) y Madrid: 5 de noviembre (fase 1) y 6 de noviembre (fase 2).