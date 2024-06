Chipirones y almejas a la marinera, el menú de AC/DC en Sevilla

Sevilla es la cuna de las tapas y ni siquiera AC/DC han podido resistirse a probar los bares y restaurantes y, sobre todo, disfrutar de la gastronomía. Entre el concierto del miércoles 29 de mayo y el del sábado 1 de junio, Brian Johnson, el vocalista del grupo decidió el viernes 31 de mayo salir a conocer los bares de la ciudad con ocho miembros del equipo de la gira Power Up Tour 2024.

Quienes estaban en Castizo, el establecimiento que el grupo Ovejas Negras tiene en la calle Zaragoza y se define como "barra costumbrista", se encontraron al mediodía del viernes 31 de mayo con la entrada de Brian Johnson, vocalista de AC/DC y siete miembros de su equipo que se sentaron en una mesa y dieron buena cuenta de la barra del bar.

Una comanda donde no faltaron los chipirones y las almejas a la marinera, la única opción escogida por Brian Johnson fuera de carta, algo a lo que el británico no se pudo resistir después de ver la vitrina. Aquí se encontraron gran variedad de pescados de las costas, marisco y algo de montaña.

Una setlist que en lugar de empezar por If You Want Blood (You've Got It), comenzó con la tosta de atún de almadraba con mayonesa de mostaza y trufa, y siguió con el brioche de papada ibérica y salmonete soasado, las vieiras con guisantes, jamón y gazpachuelo ibérico, y los espárragos verdes a la carbonara gaditana.

Thunderstruck. Así se quedaron (atónitos) ante los platos castizos, que prepara el chef Cristobal Rosales. Y es que no dejaron ni un clásico sin probar: Pescado del día con holandesa trufada y puré de patata y limón, la presa ibérica con gnocchis a la crema de payoyo y los chipirones a la parrilla con salsa marinera y mayo de limón.

Y de postre, almejas a la marinera. Directamente llegadas de la impresionante vitrina que tiene Castizo. Porque el viernes, más que For Those About to Rock (We Salute You) -saludar a aquellos que están a punto de entregarse al rock, fueron la gran sorpresa para los que estaban a punto de comer.