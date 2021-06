Cita familiar con las leyendas del deporte

El Pabellón de la Navegación de Sevilla acoge la exposición Leyendas del Deporte donde se pueden ver más de 500 objetos relacionados con los hitos más importantes de la historia del deporte.Desde junio y hasta diciembre, las familias que se acerquen al Pabellón de la Navegación encontrarán en esta exposición objetos como los Fórmula 1 con los que compitió Fernando Alonso en Renault y Ferrari, pasando por las antorchas olímpicas desde 1936, el maillot amarillo y la bici del Tour de Francia de Miguel Induráin, o las zapatillas de Usain Bolt, con las que consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.Los niños y niñas aficionados al fútbol podrán bucear por la zona de la exposición dedicada es este deporte que cuenta con una muestra de camisetas firmadas por ex jugadores como Diego Armando Maradona, Pelé, Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Paolo Rossi, Johan Cruyff y las camisetas españolas del Mundial de Sudáfrica. Además, la exposición muestra balones como el que marcó el gol de la final del mundial Andrés Iniesta o el de mítico 12 a 1 del España-Malta. También están expuestas las camisetas de las recientes Ligas de Campeones conquistadas por el Real Madrid y las Ligas Europa del Atlético de Madrid firmadas por los jugadores.Por su parte, el baloncesto también tiene representación en la exposición con camisetas y zapatillas firmadas por leyendas de la NBA como Magic Johnson, Erving, Michael Jordan, Abdul-Jabbar o Kobe Bryant, así como también de Pau Gasol. Además de los monoplazas de Fernando Alonso, también se podrá contemplar material de Marc Gené y Carlos Sainz Jr., así como la Aprilia 125cc oficial de Jorge Martínez Aspar .Los Juegos Olímpicos también tienen protagonismo en la muestra con todas las antorchas olímpicas desde 1936 y con trajes de abanderados del equipo español de diferentes ediciones.En la exposición también hay representación de deportes como el golf, con la chaqueta verde de José María Olazábal; el tenis, con material firmado por Nadal y Santana; el bádminton con el vestido y la raqueta de Carolina Marín.

Próximo espectáculo musical en El Patio de Triana

El Patio de Triana abre su agenda cultural para los meses de julio y agosto. La primera actividad será el 6 de julio con This is jazz. El quinteto liderado por la cantante Natalia Ruciero, presenta un proyecto dirigido al público familiar. Desde su origen, el Jazz ha tenido una gran capacidad transformadora, adaptándose a los nuevos tiempos y fusionándose con otros estilos musicales, transmitiendo valores de integración y diversidad. El espectáculo pretende acercar el jazz al gran público de forma fresca, divertida y participativa y tiene como objetivo entretener y despertar el interés por la música como expresión artística. La banda interpreta un repertorio que recorre los principales estilos del jazz de forma didáctica y que incluye clásicos con arreglos originales como The Flinstones o Summertime y temas originales compuestos por Natalia Ruciero. Martes 6 de julio a las 21:00 horas en El Patio de Triana (calle Condes de Bustillo, 17).