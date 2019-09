Coravin lanza una nueva versión de su ‘Model One’

Coravin, el revolucionario sistema de preservación del vino que permite disfrutar del contenido de la botella sin necesidad de abrirla, amplía su gama de productos con el lanzamiento del Model One Negro, una evolución de su modelo más asequible con el cual busca aumentar su público potencial.

El Coravin Model One Negro está producido con los mismos materiales que el Model One, pero sustituye el azul y blanco originales, por el negro y el gris, otorgando de este modo un punto de misterio y sofisticación muy acorde a la sensación que el vino produce al probarlo por primera vez. Confeccionado con plástico inyectado y acero inoxidable, el producto goza de una longeva durabilidad. Este modelo se podrá comprar solo en Europa.

Al igual que los otros modelos de Coravin, el One Black busca dar una solución a aquellos amantes del vino que, por diferentes motivos, optan por no abrir la botella de vino que desean. Gracias al ingenioso sistema de aguja y gas argón, Coravin permite al usuario servirse una copa de vino sin necesidad de sacar el tapón. No abrir el vino implica que el líquido no entra en contacto con el oxígeno, evitando de este modo su oxidación. Gracias a este preservador de vino, el caldo puede conservarse dentro de la botella días, meses e incluso años sin que la calidad del vino merme ni disminuya.

En España, todos los productos Coravin se puede encontrar en El Corte Inglés, FNAC, Lavinia y Vila Viniteca, además de en otras tiendas en toda la geografía nacional, así como en www.coravin.com.es.