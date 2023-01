Descubre cuando comienzan las segundas rebajas

Tras la resaca navideña y la llegada de los Reyes Magos se abre oficialmente el período de rebajas, donde miles de productos sufren una gran bajada de precio. De hecho, cada vez es más común adelantar la fecha oficial del 7 de enero y contar con descuentos desde el mes de diciembre, como es el caso de marcas como Cortefiel o Women’s Secret.

No obstante, a pesar de que aún quedan numerosas y atractivas promociones vigentes, son muchas las marcas que ya se encuentran ultimando todos los detalles para lo que se considera popularmente como las ‘segundas rebajas’. A descuentos del 30, el 40 y el 50 %, ahora se unen promociones más que suculentas, pudiendo alcanzar hasta el 70 % en una gran variedad de productos y categorías, puesto que se adicionan a los precios ya rebajados. Por ello, si desde el 7 de enero no has encontrado esa prenda que tanto anhelas o no contaba con el descuento suficiente, no debes dejar pasar esta nueva oportunidad.

Aunque la mayoría de las marcas no suelen anunciar de manera oficial este segundo período, al contrario de lo que sucede con la llegada de los primeros descuentos, sí que durante este tramo final de la temporada de rebajas las promociones suelen ser de un mayor ahorro sobre el precio final. Casi con toda seguridad, las grandes firmas comenzarán sus segundas rebajas en torno a la tercera o la cuarta semana de este mes de enero. También hay que tener en cuenta que, año tras año, este exclusivo período de rebajas se extiende un poco más en el tiempo, pudiendo llegar hasta el mes de marzo. Por ejemplo, firmas como Zara, Stradivarius o Pull&Bear son algunas de las marcas del grupo Inditex que contarán con rebajas hasta principios del mes de Marzo. O la firma Mango, la cual, además de ser una de las pioneras en adelantarse al período de rebajas, también dispondrá de descuentos mínimo hasta finales de febrero.

Es el caso de Zara, la marca referencia por excelencia del grupo Inditex, que cumple cada año religiosamente comenzar su período de rebajas desde el día 7 de enero y no anunciar las segundas rebajas. No obstante, a partir de la tercera semana de enero los descuentos del grupo pueden llegar a superar el 60 %. Esta misma semana, Zara cuenta con numerosas prendas a tan solo 9,99 euros, como la falda pareo con abertura, ref. 4661/116, o su demandada camisa de animal print, ref. 9002/753, la cual puedes encontrar por el mismo precio. La marca cuenta con su propia sección de prendas desde el 60 %, donde encontramos productos con descuentos del 69 %, como el cuerpo estampado de flores, ref. 8865/573, por tan solo 7,99 euros. Por su parte, Lefties también cuenta con una media de descuentos que se sitúa en el 60 % en la gran mayoría de sus secciones. Bershka es otras de las firmas que extenderá sus promociones hasta el próximo 3 de marzo, por lo que con toda probabilidad contará con segundas rebajas durante este período.

Por otro lado, El Corte Inglés sí cuenta entre su filosofía de rebajas con un segundo período oficial donde aumentar aún más las promociones. Por ello, desde el pasado día 17 de enero cuenta con un 20 % de descuento sobre todos los productos ya rebajados, dentro de las categorías de moda, accesorios, zapatería y lencería. Estas promociones se mantendrán al menos hasta el próximo 30 de enero, aunque pueden llegar a ampliarse.

De este modo, podemos encontrar el modelo Bolso de mano en tono topo son solapa y dos asas por tan solo 29,95 euros, gracias a su descuento del 40 % sobre su precio inicial de 49,95 euros. O el abrigo de mujer con tejido bucle, disponible en dos colores, de Southern Cotton con un 50 % de descuento, a un precio final de 64,99 euros.

Este nuevo período suele ser incluso más esperado que el día oficial de apertura de descuentos y es que la media de promociones ronda el 50 % y el 70 %. Otra de las marcas líderes de moda, Springfield, también cuenta ya en su período de rebajas con nuevas ofertas que incrementan los descuentos ya implementados. Así, encontramos rebajas de hasta el 70 % en moda, calzado y complementos; en Springfield, High Spirits y una selección de Guest Brands. Encontramos dentro de su amplía oferta prendas tan atractivas como el vestido Bonfire de High Spirits a un precio de 19,99 euros, con un 60 % de descuento; o el vestido largo tul por tan solo 14,99 euros, tras su descuento aplicado del 58 %.