Diseñadores que 'salvan vidas' exponen sus obras sobre la donación de órganos en Osuna

Generar conciencia respecto a la donación de órganos es el objetivo de la exposición solidaria que Osuna acoge bajo el título To be continued… Carteles que salvan vidas, un proyecto itinerante que, tras recorrer 22 ciudades de nuestro país, continuará generando conciencia en torno a las donaciones de órganos esta vez en la localidad y que se podrá visitar al aire libre en la Plaza Mayor, así como en el patio del edificio de la Antigua Universidad.

Esta exposición ha sido posible gracias a la iniciativa de la ESEA (Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna) por incluirla dentro del proyecto que está organizando con sus alumnos de Diseño Gráfico y Diseño de Moda en colaboración con los estudiantes del Grado en Enfermería de la Escuela Universitaria de Osuna y al apoyo del Ayuntamiento del municipio.

En la inauguración de la exposición Carlos Chavarría, director-gerente de la Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado, destacó "cómo la sociedad debe contribuir no solo al desarrollo económico, sino también al desarrollo saludable y sostenible en el mundo en el que vivimos". Además, quiso mostrar la satisfacción por "el rumbo que está tomando esta nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna por diferentes circunstancias que están haciendo que cada vez sea más conocida y juegue un papel importante en la sociedad. A eso contribuye su reciente incorporación en la Nueva Bauhaus Europea, pero también la organización de esta exposición, así como los recientes premios recibidos por alumnos de Diseño Gráfico de la Escuela".

A continuación, Luisa Notario, coordinadora de los estudios superiores de la ESEA, explicó que "esta exposición es el inicio de muchos proyectos que van incluidos en el espíritu de la Nueva Bauhaus Europea, que busca otorgarle un papel al diseño en la sociedad". Avanzó que esta exposición se ampliará más adelante con la incorporación de proyectos de los alumnos de Diseño Gráfico y Diseño de Moda junto con los alumnos del Grado en Enfermería de la Escuela Universitaria de Osuna.

David Díaz-Cantelar, profesor de ESEA, y uno de los comisarios de esta exposición que se vio por primera vez en la Avenida de la Constitución de Sevilla en diciembre de 2010, explicó que tras una llamada del doctor Pérez Bernal y con la ayuda del diseñador Enrique Acosta Naranjo convocaron a más de 30 profesionales de la imagen para, entre todos, derribar las supersticiones y tabúes que existían en torno a la donación de órganos. Ahora, señaló David, "ya hay otra perspectiva, pero aún hay personas que no aceptan hacerse donantes por falta de información. Es por ello, que utilizar la creatividad y las imágenes para contar que la vida es lo más importante y despertar la empatía como antídoto a la falta de información y los prejuicios, es lanzar un mensaje de esperanza y de agradecimiento a donantes y familiares".

Por su parte, Miguel Ángel Baena, coordinador de trasplantes del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y antiguo alumno del Grado en Enfermería de la Escuela Universitaria de Osuna, destacó que "un donante es un héroe, es una persona que salva una vida y a pesar de que somos líderes mundiales en donación y trasplantes aún queda trabajo por hacer". Miguel Ángel se mostró muy agradecido por la puesta en marcha de esta exposición que "ayuda a visibilizar y concienciar para conseguir que el 100% de las familias digan sí a la donación de órganos".

Cerró el acto, Jesús Heredia, delegado de Universidad del Ayuntamiento de Osuna y Vicepresidente de la Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado, quien insistió en que "el arte y la cultura es un lenguaje que la ciencia está utilizando en esta exposición. Es un mensaje claro que gracias al arte lo podemos ver y es fundamental el compromiso social de las instituciones, las sinergias entre las mismas y el avance de todos en un mismo sentido de desarrollo sostenible, algo que se marca también desde la Unión Europea en un momento tan crucial como ahora en el que el espíritu de la Nueva Bauhaus debe triunfar".

La exposición 'To be continued… Carteles que salvan vidas'

La exposición To be continued… comenzó en el año 2010 gracias a la Obra Social de Estudio Buenavista y desde entonces no ha parado de aportar su granito de arena para salvar vidas. La muestra cuenta con el apoyo de las Asociaciones de Trasplantados de Andalucía y el respaldo la Coordinación Sectorial de Trasplantes de la provincia.

Es un proyecto que pretende continuar la necesaria campaña por la donación de órganos, ampliando el número de obras ya existentes en la colección con nuevas creaciones, multiplicando así su alcance y lanzando un mensaje de Vida y esperanza a toda Europa como Escuela socia de la Nueva Bauhaus Europea.

La muestra que reúne a 35 profesionales de la imagen, entre los que se encuentran Premios Nacionales de Diseño, Premios Nacionales de Artes Plásticas, Medalla de Oro de la Bienal de Arte de París, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Gold Medal Award del Arts Directors Club (Nueva York), Miembros de honor de la Asociación de Diseñadores de Andalucía, Académicos Universitarios y grandes profesionales del sector, establece "un diálogo" con los viandantes concienciando sobre la necesidad de donar órganos para que los médicos puedan obrar el gran milagro que suponen los trasplantes.

Eduardo Arroyo, Enrique Acosta Naranjo, Lorenzo Bennassar, Alberto Corazón, Marta Corcho, Manolo Cuervo, Daniel Diosdado, David Díaz-Cantelar, Joaquín Gallego, Raúl Gómez, Sebastián García Garrido, Antonio Herráiz, Bernardo Jiménez Tomán, Luis Jarillo, Ana Lorente Cazenave, Carlos Laínez, Fernando López Cobos, Virginia Laceras, Segundo Leria, Fernando Molina, Manuel Ortiz, Pepe Oyárzabal, Antonio Pérez Escolano, Jacobo Pérez Enciso, Paco Pérez Valencia, Paco Peregrín, Andi Rivas, Juan Romero, José Ramón Sierra, Juan Suárez Ávila, Antonio Martín Santiago, Manuel Moreno Morales, Juan Toribio y Joseph María Trías, usaron el poder comunicativo del cartel como instrumento para luchar por la vida, transmitiendo a la sociedad un mensaje de esperanza y solidaridad.

Tras la clausura de la exposición, los alumnos de la ESEA cogerán el testigo y prepararán una segunda exposición para continuar luchando por esta noble causa a través del diseño gráfico y la moda.

La ESEA en Osuna

La Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna (ESEA) es un centro autorizado por la Junta de Andalucía y de reciente creación (fundado en 2019) en el que actualmente se puede estudiar el Grado en Diseño Gráfico y el Grado en Diseño de Moda, ambas titulaciones oficiales y equivalentes a grados universitarios de cuatro años de duración y 240 créditos europeos ECTS. Son titulaciones con gran demanda en el mercado laboral lo que garantiza que muchos de los alumnos que terminan sus estudios acaben trabajando en el mercado laboral al poco tiempo de titularse.

La ESEA surge en el centro de Andalucía, en un contexto reforzado por la apuesta que se hace desde el Ayuntamiento de Osuna por la educación superior y en el que la Escuela Universitaria de Osuna, adscrita a la Universidad de Sevilla, se ha convertido en la seña de identidad de la formación superior en la zona moviendo cada año a más de 2.000 alumnos tanto de Andalucía como de distintos puntos de la geografía española y europea a través de los distintos programas Erasmus y Sicue.