Ed Sheeran y 'Paquito el Chocolatero' reinan entre las canciones de las bodas españolas

Aunque la quinta ola de la pandemia lo pone cada vez más difícil, las bodas intentan adaptarse a las nuevas normas higiénico-sanitarias derivadas del COVID intentando mantener toda la ilusión.En cualquier caso, lo que está claro es que inclinarse por una lista de canciones clásicas y que sean reconocibles por varias generaciones es un éxito asegurado. Según una encuesta realizada por Bodas.net a más de 660 usuarias y usuarios de la web, 8 de cada 10 parejas reconoce que la música es uno de los aspectos imprescindibles para su gran día.

El 73% eligen los servicios de un DJ y de media gastan 750 euros en esta partida, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con Carles Torrecilla (profesor de ESADE) y Google.

Según la encuesta, en el 66% de los casos es la pareja quien toma la decisión conjunta de las canciones que irán sonando a lo largo de la boda. El 21% afirma que es uno de los dos quien se encarga de esta tarea y el 10% se deja asesorar por el DJ y los invitados para añadir a esta lista de reproducción las canciones de moda y las preferidas de sus amigos y familiares, involucrándoles en una parte de la organización.

Si hay un momento clave y una música que no se olvida, es la de la entrada a la ceremonia: el momento en el que la pareja se reencuentra. Según la encuesta de el 49% elige música pop y el 47% elige música clásica. La marcha nupcial sigue siendo la favorita y gusta en todas sus versiones, tanto la de Felix Mendelssohn como la de Richard Wagner, la conocida como Bridal Chorus. A Thousand Years, de Christina Perri, y Canon de Pachelbel, son otras de las alternativas que tienen en consideración las parejas.

Si se habla de música española, la música de Antonio Orozco es la preferida para abrir el gran día. Estoy hecho de pedacitos de ti o Mi Héroe se cuelan en uno de los instantes más míticos de todas las bodas.

Para abrir el banquete, suelen preferir un tipo de música más movida y divertida que dé rienda suelta a la emoción. En este caso, el estilo pop (58%), el clásico (26%) y el rock (22%) son los preferidos. Don’t stop me now, de Queen, Madre Tierra, de Chayanne, y el mítico Flying free de DJ Skudero y Xavi Metralla.

En el baile nupcial, el 16% de las parejas encuestadas afirma que ha ido a clases de baile y 1 de cada 2 confirma haber dedicado más de 10 horas a estos ensayos.

Aunque el 21% de las parejas elige un mix de canciones con las que sorprender a los invitados, el vals nupcial sigue siendo una de las opciones favoritas. Sin embargo, el 61% de las parejas prefiere romper con lo tradicional y se decanta por bailar una canción especial para ellos. Perfect, de Ed Sheeran, Can’t help falling in love, de Elvis Presley, o The Power of love, de Céline Dion, lideran la lista de música para bailar en las bodas.

En un día tan especial, no pueden faltar canciones míticas de las bodas como Paquito el Chocolatero (17.5%), Mi Gran Noche (10%) y La Macarena (9.4%) son las canciones que más suenan en la fiesta final, en la que en un 89% de los casos es un DJ el encargado de animar la fiesta.