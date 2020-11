Morricone póstumo y secreto

Cualquier melómano que se precie tiene en su discoteca como mínimo tres morricones: el de los spaghetti-westerns de Leone, el de Cinema Paradiso y el de La Misión, bandas sonoras básicas para el acceso a la faceta más popular del gran compositor romano fallecido el pasado 6 de julio. Cualquier recopilatorio morriconiano que se precie incluirá también junto a esas bandas sonoras las de Sacco y Vanzetti, La Califfa, Metti una sera, a cena, Novecento, Érase una vez en América, Los intocables o La leyenda del pianista, todas ellas entre las más difundidas de su vastísima carrera para el cine y la televisión.

Es por eso que este nuevo disco conmemorativo y póstumo nos parece tan original y oportuno más allá de la operación comercial post-mortem. Y es que Morricone Segreto, editado por Decca, reúne hasta 27 cortes, siete de ellos inéditos (procedentes de Quando l’amore é sensualitá, Incontro, Lui per lei, L’Automobile, Il clan dei siciliani y La tarantola dal ventre nero) y algunos en tomas alternativas, de la que sin duda es la vertiente musical para el cine menos conocida del maestro, que deja escuchar, a través de películas de géneros menores, del giallo al soft-porno pasando por el thriller o el polar francés, la vertiente más experimental, psicodélica, gamberra e iconoclasta de quien, por otro lado, pocas veces se contentó con el camino fácil aun dentro de la producción industrial en serie y la música aplicada al servicio de argumentos poco nobles.

Procedentes en su mayoría de títulos de finales de los 60, los 70 y primeros 80, los cortes aquí incluidos ofrecen un viaje sonoro teñido de ácido a través de voces sensuales o misteriosas, guitarras distorsionadas, atonalidad grotesca, cuerdas espaciadas, sintetizadores misteriosos, modos jazzísticos, baterías sincopadas y ritmos modernos de quien fuera siempre por delante de las modas, creando un estilo en sí mismo, un Morricone excéntrico y desatado que supo poner su formación clásica y de vanguardia al servicio de un arte popular sin prejuicios ni jerarquías.

Rescatados de los archivos del mítico sello italiano CAM Sugar, los materiales que conforman Morricone Segreto proponen un viaje secuenciado como si de una gran pieza poliforme se tratara, y descubren o redescubren pasajes escondidos bajo melodías arrebatadoras, juegos instrumentales y vocales insólitos entrelazados en alianzas originales, disonancias premonitorias del terror o la locura, coqueteos con el pop y el rock de aquellos días lisérgicos y desinhibidos. Prueben a escuchar Stark System, Macchie Solari, La Smagliatura, Storie di vita e malavita, Copkiller, René la canne, L’Inmoralitá, Un uomo da rispettare, Peur sur la ville, Incontro o Mio caro assassino y descubrirán las múltiples máscaras de un mismo genio.

Herrmann y Whitman: un encuentro radiofónico

Los herrmannianos están de enhorabuena, y no es para menos. No se descubren, restauran y graban todos los días músicas perdidas de quien posiblemente ha sido el mejor de todos los compositores que han trabajado para el cine, colaborador de excepción de Hitchcock e incansable valedor de la música del siglo XX. Lo que ahora nos llega de la mano del sello Naxos y el PostClassical Ensemble dirigido por el español Ángel Gil-Ordóñez pertenece a su no menos vasto e igualmente extraordinario repertorio radiofónico, este Whitman de Norman Corwin emitido por CBS en 1944 y reconstruido ahora por Chistopher Husted, gran estudioso de su obra. Un radio play que adapta algunos poemas del mítico Hojas de hierba para ponerlos en la voz del propio poeta (William Sharp), un narrador (Murray Howiz) y una niña (Annasophia Nicely). Acompañándolas, el score para cuerdas, arpa, piano y percusión profundiza en el carácter pastoral y las variaciones de la Americana que pueden recordar a bandas sonoras de aquel periodo, especialmente a El cuarto mandamiento.

Como complemento a esta flamante grabación, el cd incluye el espléndido quinteto Souvenirs de voyage (1967) y una suite de Psycho, A narrative for string orchestra (1968), reconstruida en 1999 por John Mauceri.

Los festivales de otoño se mudan a Filmin

Con el horizonte de los cines cerrados de manera indefinida durante las próximas semanas, los festivales nacionales que tenían prevista su celebración inminente se ven abocados a hacerlo en modalidad online, y casi todos ellos en Filmin, auténtica salvadora de unos eventos con numerosas ediciones y mucha historia a sus espaldas.

Así, durante estos días puede accederse en la plataforma a películas de algunas secciones del SEFF, el Festival Cine por mujeres (hasta el 15 de noviembre), el Asian Film Festival de Barcelona (hasta el 15 noviembre), el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (del 13 al 20 de noviembre), el Zinebi de documental y cortometraje de Bilbao (del 14 al 19 de noviembre) o el Festival de cinéma independent de Barcelona - L’Alternativa (16-29 noviembre). También desde el 20 de noviembre, el imprescindible Festival de Gijón ofrecerá casi toda su programación online. Suerte.

El estreno online de la semana: el regreso de la Loren

A sus 86 años, Sofia Loren regresa de la mano de su hijo, Edoardo Ponte, que fuera también el responsable de su última aparición, precisamente con otra versión de La voz humana de Cocteau en formato corto. Desde mañana viernes podrá verse en Netflix La vida por delante, en la que la gran estrella italiana interpreta a una superviviente del Holocausto que regenta un centro de día en la costa a donde llega un joven senegalés musulmán recogido de las calles.