'Escondida', la novela de Eva Mahón que mezcla misterio y locura

La segunda obra de Eva Mahón, tras Cien mil veces bienvenida, vuelve a tener como escenario a Irlanda. Con Escondida, la autora pone sobre la mesa "una novela de misterio y locura con algunos tintes románticos para llegar a un público amplio". El objetivo no es otro que los lectores disfruten "leyéndola tanto como yo lo he hecho escribiéndola... Puedes leerla desde la superficialidad de una historia de asesinatos y relaciones personales, así como también desde la profundidad de una reflexión sobre nuestros propios desequilibrios interiores. Me interesa hacer ver que la salud mental no es binaria, sino un continuo donde todos nos encontramos en algún punto de la línea", explica la escritora.

Escondida cuenta como Nela, una mujer española que viaja a Irlanda de vacaciones con dos amigas para encontrarse con un hombre que ha conocido por internet, viéndose envueltas en un asesinato ocurrido en Cromhill, el pueblo donde han alquilado la casa. Al mismo tiempo, en las orillas del rio Isar en Munich, aparece un cadáver en similares circunstancias. Dos policías muy diferentes tratan de descubrir al asesino, adentrándose en una trama donde la realidad y lo sobrenatural se entremezclan hasta confundir a los personajes, concluyendo en un final sorprendente.

La presentación del libro es el viernes 14 de junio a las 19:00 en la Casa del Libro de la calle Velázquez. Eva Mahón es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y en Ciencias del Trabajo por la Universidad Pablo de Olavide y máster en Dirección de Recursos Humanos. Su vida profesional está enfocada hacia la psicología del trabajo, desarrollándola en diversas empresas multinacionales tanto en España como fuera.