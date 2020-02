Expobelleza cumple 10 años en Fibes

La X edición de Expobelleza Andalucía, que se celebra del 8 al 10 de febrero en Fibes, ha sido presentada en el Ayuntamiento de Sevilla de manos de Francisco Javier Páez Vélez Bracho, delegado del Área de Economía y Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla; Manuel Merino, director de Certámenes de Fibes, Alejandro Lebrón, presidente de la Asociación Peluqueros Estética de Sevilla-APES, y Concha Santos, directora de los Premios Picasso.

En este encuentro comercial de los sectores relacionados con el mundo de la belleza, salud y bienestar se contará con un foro especializado de profesionales para dar a conocer todas las novedades y últimas tendencias de cada área, así como, un amplio programa de actividades compuesto por demostraciones, talleres, shows, desfiles y master class que complementarán la zona expositiva del evento.

Premios Picasso de Expobelleza Andalucía 2020

El sábado 8 de Febrero a las 20:00 se celebrará los Premios Picasso creados por APES,Asociación de Peluquería y Estética de Sevilla, para fomentar a la participación de lospeluqueros andaluces con el objetivo de mejorar la calidad de su trabajo, impulsar la profesión en Andalucía, obtener mayor relevancia social y que se valore a los peluqueros no sólo individualmente sino como colectivo.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en www.fibesticket.es

Pasarela de Expobelleza 2020

El sábado 8 de febrero a las 12:30 comienzan las actividades en la pasarela Expobelleza, en el Pabellón 1, con Show centros José María peluquería y Estética. Seguidamente, a las 17:30, se celebrará la entrega del premio de campeonato de Uñas, organizado por FG Nails y Fibes. A las 18:00, Shows centros Antonio Eloy.

El domingo 9 de febrero, a las 11:00, abre Men in the Mirror, de la mano de GabrielVilla, Yuri Mata, Iván Jdd, Teto e Ismael Marín y el speaker será Iñaki Molano. Seguidamente, a las 12:00, el Lendan de Miguel Velazco y, a continuación, a las 13:15, el Show de Palco por Pepe Haro Distribuciones. Seguidamente, a las 16:00, se celebra el Gran Show en exclusiva impartido por Paco Arteros-Matrix-GM Distribuciones y, a continuación, a las 19:30, The Show by Urbiola, con Pelsynera, Pedro J. Muñoz, Jesús de Paula, Antonio Calvo, Gonzalo y Ziortza Zarauza, organizado por Urbiola y Fibes.

El lunes 10 de febrero se celebrará a las 12:00 el Show de la Academia de Peluquería y Estética Centro José María.

Conferencias de Expobelleza 2020

El sábado 8 de febrero a las 12:00, New Nails abre la jornada de conferencias en elPabellón 2 de Fibes con TechGel Systems. A las 13:00, se realizará El acrigel. laconstrucción de uñas más fácil y sin acrilatos, organizada por Masglo. A continuación, a las 17:00, Método Kobido Tape, tratamiento exclusivo de lifting facial, organizada por Arnica y, para finalizar la jornada, a las 18:00, se celebrará el Taller Naturopatía, trastornos de salud en profesionales de la peluquería, estética y manicura, organizado por Fenaco e impartido por Manuel Pulido Díaz.

El domingo 9 de febrero comienza a las 11:00 con Los secretos más importantes deextensiones de pestañas, organizada por Studio Expert Lash. A las 12:00 se celebraráRitual stop dolor con moxa, tratamiento para liberarnos de las tensiones musculares,organizada por Arnica, y seguirá la jornada a las 13:00 con Taller Naturopatía, trastornos de salud en profesionales de la peluquería, estética y manicura, organizado por Fenaco e impartido por Manuel Pulido Díaz. A las 14:00, Visagismo y medidas geométricas en el Micropigmentación y como fijar el pigmento en la piel para Microblading, por Manuela Tornero, micropigmentadora con más de 30 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Por la tarde, las conferencias serán Taller de Detoxificación de la piel con arcillas, enfocado a los profesionales de peluquería y uñas, impartido por Escuela Naturogeaen con la colaboración de Cattier a las 17:00; a continuación, a las 18:00, El Acrigel: la construcción de uñas más fácil y sin acrilatos” organizado por Masglo.

En la sala Mezquita comienza a las 11:00 el Congreso Médico Estético NuevasTecnologías, organizado por Ramacosmética Group. Los profesionales tendrán la oportunidad de conocer las últimas tendencias en el mercado de la belleza.

La última jornada de conferencias comienza a el lunes 10 de febrero las 11:00 conTaller Naturopatia, trastornos de salud en profesionales de la peluquería, estética y manicura, organizada por Fenaco e impartido por Manuel Pulido Díaz. Para terminar, a las 12:00 tse desarrollará WISHpro, la solución más exclusiva para tu centro, organizada por Ramacosmética.

Campeonato de Uñas

El sábado 8 de febrero se celebrarán los XVII Campeonatos de Stiletto Nail Art, el IXCampeonato de Manicura francesa (Gel y Acrílico) y II Campeonato de Living Art contando con asistencia de los mejores profesionales del sector.

También el sábado 8 de febrero se celebrará en la Sala Mezquita a las 17:30 la ponencia ¿Te nutres o te alimentas? ¿realmente sabes lo que come? organizada por Fenaco e impartida por la naturópata Mayte Terrero. Seguidamente, a las 18:15, Estrés laboral y su repercusión en la salud menstrual” organizada por Fenaco e impartida por Natalia Martín.

El domingo 8 de febrero, Menchu Benítez imparte en la Sala Marismas (sólo para acreditados) la master class Maquillaje de novia a las 10:00 y a las 15:00 Pro-Sculpting y Street Style.

En la sala Mezquita se celebrará, de 11:00 a 14:30, el Congreso Médico-Estético Nuevas Técnologías, organizado por Ramacosmética Group. Los profesionales tendrán la oportunidad de conocer las últimas tendencias en el mercado de la belleza.

Horarios y precios de Expobelleza 2020

Horarios: 8 y 9 de febrero de 10:00 a 20:30 y 10 de febrero de 10:00 a 15:00.

Precios: